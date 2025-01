„Let’s Dance“-Publikumsliebling fehlt in neuer Staffel – der Grund ist herzzerreißend

Das lange Warten hat bald endlich ein Ende: Ab dem 21. Februar 2025 sucht man bei RTL wieder nach einem neuen „Dancing Star“. Kurz nachdem der Sender den Starttermin von „Let’s Dance“ bekanntgegeben hat, folgt dann auch die Liste der Profitänzer, die an den Start gehen werden.

Neben den Comebacks von Renata Lusin und Christina Hänni, die letztes Jahr in Babypause waren, sind wieder die üblichen Verdächtigen mit von der Partie. Doch einen Namen vermissen die „Let’s Dance“-Fans schmerzlich auf der List der Profitänzer der 18. Staffel.

„Let’s Dance“-Profi setzt aus

Die Rede ist von Publikumsliebling und „Let’s Dance“-Urgestein Isabel Edvardsson. Die 42-Jährige holte in der Vergangenheit bereits einige Siege mit ihren prominenten Tanzpartnern und tanzte sich blitzschnell in die Herzen der Zuschauer. 2025 müssen die aber auf die gebürtige Schwedin verzichten.

+++ „Let’s Dance“-Profi findet ehrliche Worte – „Als Mann weiß man nicht, wo sein Platz ist“ +++

„Let’s Dance, ich mache eine Pause“, schreibt die Profitänzerin auf Instagram. Diese Entscheidung fällt sie aus gutem Grund, wie sie erklärt: „Es ist das letzte Mal in meinem Leben wo ich ein kleines Baby habe. Diese kostbaren Momente wie z.B. ganz bald die ersten kleinen Schritten – das kommt nie wieder zurück. (…) Aktuell ist eine Tanzpause machbar, aber es ist nicht machbar die Zeit, wo er noch so klein ist anzuhalten.“

Diese Profi-Tänzer sind dabei:

Renata Lusin

Christina Hänni

Malika Dzumaev

Patricija Ionel

Ekaterina Leonova

Anastasia Maruster (ehemals Stan)

Kathrin Menzinger

Massimo Sinató

Valentin Lusin

Zsolt Sándor Cseke

Alexandru Ionel

Evgeny Vinokurov

Vadim Garbuzov

Sergiu Maruster

„Let’s Dance“-Fans werden deutlich

In den Kommentaren zeigen sich einige ihrer Fans verständnisvoll für ihre Entscheidung eine Pause einzulegen. „Das ist so eine schöne Entscheidung. Die Zeit kommt nie wieder und ich fühle es sehr, die Momente sind so kostbar. Genießt die wertvolle Zeit als Familie“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise.

+++ „Let’s Dance“-Star: Es geschah zum ersten Mal – „Bitten um Verständnis“ +++

„Tolle Mama und eine so tolle Entscheidung für die Familie. Deine Kinder werden es dir danken, dass sie an erster Stelle stehen“, kommentiert eine andere Followerin. Ganz weg vom Fenster ist sie ja in diesem Jahr auch nicht, wie Isabel Edvardsson versichert: „Natürlich werde ich diese Staffel öfter nach Köln fahren, ob für Drehs und Treffen mit Kollegen und Freunden!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.