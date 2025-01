„Let’s Dance“-Star: Es geschah zum ersten Mal – „Bitten um Verständnis“

Profitänzerin Christina Hänni (34) glänzt nicht nur auf dem Let’s Dance-Parkett beim Sender RTL, sondern begeistert ihre Fans auch auf einer ganz anderen Ebene. So erzählt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni (30) in ihrem Podcast über ihren abwechslungsreichen Arbeits- und Familienalltag.

Seit März betreiben sie „Don’t Worry, be Hänni“ und dabei war auf das Paar immer Verlass. Dies zeigt sich an bereits 41 veröffentlichten Folgen! Jeden Donnerstag konnten die Hörer in das Leben des Ehepaares eintauchen. Nun jedoch kam es zu einer plötzlichen Veränderung. Was steckte dahinter?

„Let’s Dance“: Absolutes Novum für Fans von Christina Hänni

Christina Hänni richtete sich in einer Story an ihre Follower auf Instagram und musste sie vertrösten. Der Podcast müsse kurzfristig ausfallen. Grund dafür sei eine überraschende Krankheitswelle der dreiköpfigen Familie.

„Wir haben hier tatsächlich alle drei flachgelegen. Erst ich mit Magen-Darm, dann ist Luca aus St. Moritz zurückgekommen und er mit Magen-Darm“, berichtete sie in einem Instagramvideo. Anschließend habe sich dann auch noch ihre kleine Tochter angesteckt. Alles in allem bitte sie ihre Fans vielmals um Entschuldigung.

Glücklicherweise haben ihre Anhänger aber auch schon wieder einen Grund zum Aufatmen. So gab Christina zuversichtlich bekannt, dass alle drei sich auf dem Weg der Besserung befinden würden. Sie fügte hinzu: „Nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder fit für euch zurück.“ Somit würde einer neuen Podcastfolge nichts im Wege stehen.