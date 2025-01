„Let’s Dance“-Profi findet ehrliche Worte – „Als Mann weiß man nicht, wo sein Platz ist“

Massimo Sinató gewährt im GALA-Interview einen intimen Einblick in sein Leben als Vater. Sein Entertainer-Dasein macht es nicht immer leicht, Platz für den Familienalltag zu schaffen. Doch gemeinsam mit seiner Frau Rebecca Mir meistert er diese Herausforderung erfolgreich: Sie gestalten für ihren dreijährigen Sohn ein Leben voller Reisen, Quality-Time und Bastelspaß. Dabei gibt der „Let’s Dance„-Star offen zu, dass er in seine Vaterrolle erst hineinwachsen musste.

Auf die Frage, ob er von Beginn an der Vater sein konnte, der er immer sein wollte, entgegnet der 40-Jährige ehrlich: „Es hat ein bisschen gedauert… diese Stillphase, da fühlt man sich wie das dritte Rad am Wagen. Als Mann weiß man nicht, wo sein Platz ist – und wie du da helfen kannst bei diesen schlaflosen Nächten und irgendwann, wenn er so ein gewisses Alter hat, dann groovst du dich als Vater in die Rolle rein – und ich würde es nicht missen wollen.“

„Let’s Dance“-Star setzt klare Regeln

Für „Let’s Dance“-Star Massimo Sinató gibt es keine aufrichtigere Liebe als die zu seinem Sohn. „Ich hätte nicht gedacht, dass es etwas gibt auf der Welt, was man so sehr lieben kann. Ich lieb ja meine Frau, ich lieb meine Familie. Aber mein Sohn, das ist abgöttisch, dieses Gefühl!“ In den Jahren seit der Geburt hat der „Let’s Dance“-Profi erkannt, welche Prinzipien in der Erziehung ihm wichtig sind – und dass er den strengeren Part in der Erziehung übernimmt!

+++ „Let’s Dance“: RTL lüftet Geheimnis – SIE tanzen 2025 um den Pokal +++

„Ich bin herzlich, humorvoll und ein bisschen strenger auch als meine Frau. Ich würde sagen, 51 Prozent strenger, Rebecca bei 49. Ich hab so Prinzipien, die so wichtig sind“, gesteht der professionelle Tänzer. Er achtet sehr darauf, dass sein Sohn Dankbarkeit vorgelebt bekommt und diese auch selbst ausübt. „Er ist ja noch klein, aber: Nichts ist selbstverständlich“, betont Massimo Sinató.

„Let’s Dance“-Star ist Teil der 15. Staffel

Darüber hinaus sei ihm eine gemeinsame Mahlzeit am Tag besonders wichtig. Eine Zeit, in der alle am Tisch sitzen und den Wert der Familie erkennen und schätzen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Rebecca Mir haben sie ein für ihre Familie funktionierendes System gefunden, in dem ihr Sohn an erster Stelle steht und gleichzeitig beide ihre Karriereziele verfolgen können. Für Massimo zählt dazu seit 15 Jahren auch sein Mitwirken bei „Let’s Dance“.

Wie der 44-Jährige voller Stolz bei GALA im TV verkündet, darf er auch in der neuen Staffel wieder Teil der Profi-Tanzcrew sein. „Ich bin dabei! Ich darf’s verkünden! 15 Jahre ‚Let’s Dance‘ – ich kann es gar nicht glauben“, schwärmt der Tänzer. „Ich liebe es, meine Leidenschaft und Liebe meinen Promis weitergeben zu dürfen, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, zu unterrichten und zu choreografieren und ich bin dankbar, dass ich Teil dieser Familie sein darf“, erklärt er im Interview.

Welcher Moment für Massimo Sinató der aufregendste seiner bisherigen Karriere war und weshalb er mit seinem Sohn eine große Leidenschaft zum Basteln entwickelt hat, erfahren die Zuschauer am 18. Januar ab 17.45 Uhr in der Sendung „Gala“ auf RTL und im Anschluss jederzeit bei RTL+.