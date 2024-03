„Let’s Dance“-Star Sophia Thiel gesteht: „Bin am Limit“

Lange war es still um Fitness-Expertin Sophia Thiel. Doch in der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel tanzt sie sich zurück in die Öffentlichkeit.

Dass sie dies ganz schön an ihre Grenzen bringt, lässt die 29-Jährige jetzt ihre Fans auf Instagram wissen.

„Let’s Dance“-Teilnehmerin kämpft mit enormem Druck

Sophia Thiel kennt man als taffe durchtrainierte Frau. Auf Social Media teilt sie bereits seit Jahren die Höhen und Tiefen rund um ihren Alltag und um das Thema Fitness, welches sie berühmt machte. Doch vor allem die Tiefen begleiteten den „Let’s Dance“-Star in den letzten Jahren.

Denn seit Längerem kämpft Sophia Thiel bereits mit Essstörungen, verschwand immer mal wieder für längere Zeit von der öffentlichen Bildfläche und muss dem enormen Druck nach einem perfekten Körper standhalten.

Sophia Thiel über „Let’s Dance“: „Bin am Limit“

Und jetzt lässt die Teilnahme an der neuen „Let’s Dance“-Staffel auch noch alte Gefühle bei der Influencerin hochkommen. Denn die 29-Jährige ist seit der Show wieder unschönen Anfeindungen aufgrund ihres Aussehens ausgesetzt. Zusätzlich zu dieser Belastung holen sie nun auch die körperlichen Anstrengungen des Tanztrainings ein.

„Bin mit den zwei Choreos und dem täglichen Training körperlich, sowie geistig am Limit“, berichtet Sophia in ihrer Instagram-Story. Weiter teilt sie mit, dass diese Woche besonders herausfordernd war: „Diese Woche ist echt nicht einfach für mich“, so die Fitness-Influencerin.

Sophia Thiel zuversichtlich: „Hoffe, ‚Let’s Dance‘-Knoten platzt“

Dass die „Let’s Dance“-Kandidatin immer noch versucht, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, merkt man auch an ihren weiteren Worten, die sie an ihre Fans richtet: „Der neue Tanz ist zusätzlich eine große Herausforderung für mich, da ich merke, was ich noch für Blockaden in mir habe.“

Dennoch ist sie zuversichtlich, sich auch dieser Aufgabe zu stellen: „Ich hoffe, dass der bekannte ‚Let’s Dance‘-Knoten bald, hoffentlich morgen, bei mir platzt“, so Sophia.

Wie sich Sophia in der neuen Folge von „Let’s Dance“ schlägt, wird sich diesen Freitag (22. März) um 20.15 Uhr live bei RTL zeigen.