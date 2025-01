„Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar reicht es endgültig – „Das muss aufhören“

Leyla Lahouar (28) ist vielen Reality-TV-Fans vor allem durch ihre Auftritte in leidenschaftlichen und emotionalen Dating-Shows bekannt. Bald wagt sie eine ganz neue Herausforderung und fegt über das Tanzparkett der RTL-Show „Let’s Dance.“

Aktuell jedoch beschäftigt sie dagegen ein ganz anderes Thema, welches sie mit ihrer Instagram-Community teilt. So viel ist sicher: Es ist überall präsent und nach ihrem Auftritt in der Tanz-Show müsse es jetzt endlich aufhören. Was stößt Leyla so übel auf?

„Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar hält es nicht mehr aus

Der Reality-Star zeigt sich auf Instagram in einem Video deutlich verärgert über eine wiederkehrende Frage, die sie immer wieder erreicht: Ist Leyla schwanger? Offenbar haben einige Möchtegern-Experten sich den Bauch der 28-Jährigen etwas zu genau angesehen und ihre eigenen Theorein aufgestellt. Leyla macht deutlich, wie sehr sie es nervt, ständig mit Bodyshaming-Kommentaren konfrontiert zu werden.

„Ich muss zu einem gewissen Thema etwas sagen. Es nimmt einfach Überhand und ich finde es übertrieben respektlos! Es muss einfach aufhören, dass ständig bei Leuten kommentiert wird: Ich sehe da etwas. Ist sie schwanger, Leute? Da ist ein Bauch! Die ist bestimmt schwanger […]“, so die 28-Jährige.

Leyla Lahouar: Es gibt keine Baby-News zu verkünden

Außerdem fügt die zukünftige „Let’s Dance“-Teilnehmerin hinzu, dass sie definitiv kein Kind erwarte. Mit ihrem Appell geht sie nicht nur auf ihre eigene Situation ein, sondern spricht auch alle anderen an, die ähnliche Nachrichten ereilen würden. Sie fordere mehr Respekt und Sensibilität im Umgang mit persönlichen Themen, die niemandem zustehen.

Zudem warnt Leyla: „Ihr wisst nicht, was das mit diesen Menschen macht, die ständig so etwas lesen müssen. Auf der anderen Seite finde ich das auch übertrieben schlimm. Ihr sagt den Menschen damit ja, dass sie zugenommen haben. Ihr sagt den Menschen einfach in your face: Du bist dick, guck mal den Bauch an!“

Leyla enthüllt ein veraltetes Geheimnis

Abschließend gesteht der Reality-Fan ein Detail, welche ihre Fans noch gar nicht von ihr wussten. So habe sie sich einer Fettabsaugung am Bauch unterzogen. Diese habe aber keine positiven Effekte mit sich gebracht.

Doch warum verheimlichte sie diese Operation? „Ich habe eine Vorbildfunktion. Ich möchte nicht vermitteln, dass man sich mit meiner Figur einem Eingriff unterziehen sollte […]“

Alles in allem bleibt es abzuwarten, ob sich das Verhalten einiger Menschen durch Leylas klare Worte ändern wird und, ob sie in Zukunft von diesen unangemessenen Kommentaren ein wenig verschont bleibt.