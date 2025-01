RTL-Star Leyla Lahouar bekommt Diagnose – „So schlimm“

Leyla Lahouar ist vielen Reality-Fans durch ihre Teilnahmen an feurigen und romantischen Date-Formaten in Erinnerung geblieben. Doch auch am RTL–Dschungelcamp führte für sie kein Weg vorbei. Durch ihre Szenen und ihren lockeren, humorvollen Charme eroberte sie schnell die Zuschauerherzen.

Aktuell jedoch plagen Leyla gesundheitliche Beschwerden, die ihr jeglichen Grund zur Freude nehmen. In ihrer Instagram-Story ermöglichte sie ihren Fans eine Fragerunde. Hierbei gewährte sie ihren Followern nun Einblicke in ihren aktuellen Gesundheitszustand und ihr Gefühlsleben.

RTL-Star Leyla Lahouar: „Ich muss mich daran gewöhnen, aber das will ich nicht“

Ein quälender Tinnitus sei momentan ihr ständiger Begleiter. In ihrer Story beschreibt sie: „Ich habe jetzt nochmal einige Arzttermine. Der Tinnitus ist noch da und ich habe auch dadurch Gleichgewichtsprobleme.“ Zudem sei sie überrascht darüber, dass viele ihrer Follower ebenfalls unter den nervigen Ohrgeräuschen leiden würden.

Besonders belastend: Scheinbar gebe es kein hilfreiches Gegenmittel. Für eine Behandlung mit Infusion und Cortison sei es nach Aussagen ihres Arztes schon zu spät. Schlussendlich fügt der Reality-Star traurig hinzu: „Ich muss mich daran gewöhnen, aber das will ich nicht.“

Dennoch lässt sie sich ihre Lebensfreude nicht nehmen. Das habe sie besonders einem Reality-Format zu verdanken, wie sie in einer anderen Story bekannt gab. Selbstverständlich werde Leyla auch das Dschungelcamp gespannt verfolgen. Doch was reizt sie besonders am diesjährigen Format? Sie erklärt: „Ich finde es so spannend, weil es das erste Mal sein wird, dass ich das schaue mit dem Wissen, wie es da wirklich ist. Und das ist so spannend für mich!“