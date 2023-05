„Let’s Dance“: ER sorgt für große Enttäuschung bei RTL-Zuschauern! „Gleich ausgeschaltet“

Mit „Let’s Dance“ hat RTL seit Jahren einen echten Publikumsliebling im Programm. Erst letzten Freitag (19. Mai) ging die 13. Staffel der Tanz-Show mit einem großen Finale zu Ende – zur Freude der Fans gab es jedoch an diesem Freitag mit der Profi-Challenge noch einen „Let’s Dance“-Nachschlag.

Die Sendung verlief für einige Zuschauer jedoch nicht ganz wie erhofft – vor allem, als ein Promi die Bühne betrat, platzte vielen der Kragen.

„Let’s Dance“: RTL holt IHN auf die Bühne

In der Profi-Challenge durften die „Let’s Dance“-Profitänzer um Massimo Sinato, Kathrin Menzinger, Ekaterina Leonova und Co. ihr Können unabhängig von den Promi-Laien unter Beweis stellen. Am Ende der Sendung wird das beste Tanzpaar gekürt und die RTL-Zuschauer müssen anschließend wieder einige Monate auf eine neue Staffel warten.

Umso ärgerlicher finden es daher viele, dass RTL sich entschieden hat, einem Promi, der kein Profi-Tänzer ist, ein paar Minuten Sendezeit auf der großen „Let’s Dance“-Bühne zu geben. So tauchte gegen Ende der Show plötzlich Oliver Pocher auf, der für seine Show „Pocher & Papa auf Reisen“ (startet am Dienstag, 30. Mai, um 20.15 Uhr auf RTL) werben durfte.

„Let’s Dance“: „War nicht schön“

Doch einige Zuschauer wollten den Comedian – der selbst übrigens schon bei „Let’s Dance“ mitmachte – überhaupt nicht sehen. Vor allem, weil dafür gefühlt weniger Zeit war, um die Profis beim Tanzen zu bewundern.

Denn während von neun Profi-Paaren nur drei von den Zuschauern in das finale „Dance-Off“ gevotet werden konnten und diese dann 90 Sekunden zu dem gleichen Song („Higher“ von Michael Buble) tanzten, forderte Juror Joachim Llambi am Ende, dass alle neun Paare noch einmal tanzen dürfen. RTL ließ das allerdings aus Zeitgründen nicht zu – zum Ärger der Zuschauer, die bei Instagram kommentierten: „Joa, und statt Oli Pochers Gelaber zu zeigen, hätte man auch einfach die anderen Profis tanzen lassen können. Bin echt enttäuscht!“ – „Genauso sehe ich das auch…warum muss dieser Pocher überall dabei sein? Ich kann ihn einfach nicht leiden. Ich hab dann auch danach gleich ausgeschaltet… der langweilt mich so sehr.“

Weitere finden: „Super Abend und super Staffel! Aber anstelle Pochers nerviger Eigenwerbung hätte man die anderen Paare tanzen lassen können“ und: „Was hat RTL nur an dem nervigen Pocher gefunden, der bekommt immer eine Plattform bei RTL. Schade, dass nicht alle Profis nochmal zu Higher tanzen durften und das abrupte Abschalten nach der Sendung war auch nicht schön.“

Der Pokal der „Let’s Dance“-Profi-Challenge ging übrigens an Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke, die nicht nur an diesem Abend auf der Bühne, sondern auch privat ein Paar sind.