„Let’s Dance“: Zuschauer werden im Finale panisch – „Ach du scheiße“

Am Freitagabend geht es um die Wurst. Im großen „Let’s Dance“-Finale tanzen Philipp Boy, Anna Ermakova und Influencerin Julia Beautx um den Sieg in der RTL-Tanzshow. Vor die Siegesfeier hat der Kölner Sender aber den Schweiß und den Tanz gesetzt. Und dafür bekamen die Kandidatinnen und der Kandidat ordentlich Unterstützung aus der Jury.

Während Anna Ermakova und Valentin Lusin bei ihrem Auftakttanz Unterstützung von Jorge Gonzales bekamen, durfte „Let’s Dance“-Jurymitglied Joachim Llambi bei Philipp Boy und Patricija Ionel unterstützend eingreifen.

„Let’s Dance“-Zuschauer unzufrieden

Und der ist kein Mann des Zuschauens. Beim Training zum Wiener Walzer schnappte sich der 58-Jährige direkt Patricija Ionel und zeigte mit ihr, wie sich Philipp Boy auf dem Parkett verhalten solle.

Für einige Zuschauer wäre das mal so gar nichts. „Ach du scheiße, ich würde niemals mit Llambi tanzen wollen. Da hätte ich Angst, alles falsch zu machen“, schreibt eine Twitter-Nutzerin dezent panisch. Und ein anderer Zuschauer ergänzt: „Ausgerechnet Philipp bekommt Llambi. Der Arme.“

In der Show stellten sich die beiden aber sehr gut an, bekamen sogar Lob von Joachim Llambi. Da hat das Training wohl gefruchtet. So bekamen die beiden 27 Punkte für ihren Wiener Walzer. Zu wenig für manche Zuschauer.

„Let’s Dance“-Zuschauer fordern mehr Punkte

„Die Punkte stimmen jetzt aber nicht mit der Beurteilung überein“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Während ein weiterer Follower ergänzt: „Was ein schöner Tanz. Sehr stark, Philipp. Perfekt. Hätte mir die 30 vorstellen können.“ Ein Dritter meckert: „Das hätte 30 Punkte verdient. Die Jury ist nicht gerecht. Das war mega.“ Und ein vierter Follower kritisiert Llambi und Co.: „Sehr schöner Tanz voller Gefühle. Hätte mir hier auch die 30 Punkte vorstellen können.“

Die bekamen dagegen Anna Ermakova und Valentin Lusin im ersten Jury-Tanz. Sie schlossen ihren Tango mit der Höchstpunktzahl ab. Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke schafften im ersten Tanz, wie auch Philipp Boy und Patricija Ionel, 27 Punkte. Kurz vor dem Finale meldete sich dann auch noch Annas Vater Boris Becker. Seine Worte kamen nicht überall gut an.

Letztendlich heißt der Gewinner der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel: Anna Ermakova und Valentin Lusin.