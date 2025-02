„Let’s Dance“: Zuschauer sind fassungslos – „Was soll das?“

Bei RTL wird endlich wieder das Tanzbein geschwungen! Am Freitagabend (21. Februar) flimmert die Auftaktfolge der neuen „Let’s Dance“-Staffel über die TV-Bildschirme. In der großen Kennenlernshow treten die diesjährigen Kandidaten in Kleingruppen an und machen sich dabei erstmals mit dem Parkett vertraut.

Eine Gruppe bildet dabei unter anderem Influencerin SelfieSandra, Pooth-Sprössling Diego und Stuntfrau Marie Mouroum. Trotz der ungewohnten Situation meistern sie diese erste große Herausforderung mit Bravour. Doch das ist keineswegs bei allen der Fall!

„Let’s Dance“: SIE fällt bei den Zuschauern durch

Vor ihrem ersten großen „Let’s Dance“-Auftritt bekommen die Zuschauer erst mal einen Einblick in die harte erste Trainingswoche. Aller Anfang ist schwer – aber die Profitänzer Renata Lusin, Valentin Lusin und Zsolt Sándor Cseke geben ihr Bestes, ihnen den Einstieg so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber Achtung – das Leben bei „Let’s Dance“ ist kein Ponyhof! Sie alle haben schließlich ein Ziel vor Augen: Den Titel „Dancing Star 2025“ mit nach Hause zu nehmen! Und das kostet eben zum Teil auch Blut, Schweiß und Tränen!

+++ „Let’s Dance“: Kandidaten auf der Bühne – plötzlich greift Llambi ein +++

Dass sich all das auszahlt, merken nicht nur die prominenten Kandidaten selber, sondern auch die Leute im Studio und die Zuschauer zu Hause vor dem TV. Moderatorin Viktoria Swarovski schwärmt dabei vor allem von den – bis dato noch nicht festen – Paaren. Ganz zum Leidwesen der Zuschauer! Auf Twitter lässt ein Fan verlauten: „Warum muss die Swarovski immer so übertreiben? „Was für ein Match“ – was soll das?!“

„Let’s Dance“: Sie ist die Überraschung des Abends

Wenig später stehen die Tanzpaare für die kommenden Wochen fest! Die Fans sind jedoch nicht mit allen Paarungen einverstanden: „Damit ich Malika dieses Jahr länger sehen darf, muss sich der Ben aber richtig verbessern!“ Ein anderer Nutzer schreibt außerdem: „Die Gewinner des letzten Jahres bekommen immer einen Problemfall in der aktuellen Staffel. Das ist hiermit also offiziell Ben Zucker!“

Eine andere Kandidatin sorgt hingegen wohl für eine große Überraschung an diesem Abend – SelfieSandra! Sie konnte die Twitter-Nutzer von sich überzeugen: „Sandra, trotz natürlicherweise Bewegungseinschränkungen im Vergleich zu den anderen, war richtig gut, hat mich überzeugt! Ein weiterer Kommentar lautet: „Ich wünsche mir, dass Sandra weit kommt! Sie ist so sympathisch und ein echt toller Mensch!“

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.