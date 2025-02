„Let’s Dance“: Kandidaten auf der Bühne – plötzlich greift Llambi ein

Endlich wird bei RTL wieder getanzt! Am Freitagabend (21. Februar) sehen die Zuschauer den großen Auftakt der neuen „Let’s Dance“-Staffel. Dabei treten die diesjährigen Kandidaten in Gruppen an und legen zum ersten Mal ihre Performance hin.

Den Anfang machen an diesem Abend Entertainer Marc Eggers, Schlagerstar Ben Zucker und Comedian Osan Yaran. Die drei geben einen Jive zum Besten und sorgen mit ihrem Auftritt für ordentlich Stimmung im „Let’s Dance“-Studio. Doch kurz danach greift plötzlich Juror Joachim Llambi ein. Was war denn da los?

Bevor es auf die große Bühne geht, sehen die Zuschauer einen Einspieler vom Training der Gruppe. Die Profitänzerinnen Kathrin Menzinger, Anastasia Maruster und Malika Dzumaev nehmen die Promis ganz schön hart ran. Schließlich geht es hier um den ersten Eindruck beim Publikum und der Jury.

Und dann ist es auch schon so weit: Die drei Männer legen sich bei ihrem Jive mächtig ins Zeug. Und das sieht und hört man am Ende auch. Während Ben Zucker sich erst mal abstützen muss, ringt Osan Yaran verzweifelt nach Luft. Marc Eggers hat auch seine Schwierigkeiten zu atmen, wirkt aber noch am stabilsten von den drein.

„Let’s Dance“-Juror geht drastischen Schritt

So stehen die ersten Kandidaten also völlig fertig vor der Jury. Bei Osan Yaran ist es sogar so schlimm, dass Joachim Llambi plötzlich aktiv wird und ihm sein Glas Wasser reicht. Dieser nimmt die Erfrischung dankend an und trinkt das Glas auf Ex. In der ersten Runde haben die drei Juroren noch Nachsicht mit den Kandidaten. Doch ab kommenden Freitag kommt die „Peitsche“, wie Motsi Mabuse sagt.

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.