„Let’s Dance“: Übler Zwischenfall bei Tour – Star verletzt!

Im Moment läuft wieder ein Highlight für alle RTL-Tanzliebhaber. Bei der großen Let’s Dance-Tour 2024 ziehen die Profitänzer mit ihren prominenten Tanzpartnern, der beliebten Jury um Jorge Gonzalez, Joachim Llambi und Motsi Mabuse und Moderator-Ikone Daniel Hartwich durch viele Arenen von Großstadt zu Großstadt. Bei den Events können die Zuschauer ganz unterschiedliche Tanzperformances ihrer Idole in einer grandiosen Atmosphäre bestaunen. Am 13. November 2024 wurde die Veranstaltung aber von einem ganz anderen Schockmoment überschattet!

Die langjährige Let’s Dance-Tänzerin Ekaterina Leonova und ihr Tanzpartner der letzten Staffel Detlev Soost performten in der Kölner Arena gerade ihren Lieblingstanz, eine lebhafte Samba. Und dann passierte es!

„Let’s Dance“: Schockmoment in der Arena

Detlev leistete sich einen Fauxpas und trat der mehrfachen Let’s Dance Siegerin auf ihren Zeh. Eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung für das Tanzass. „Ich habe seine Größe gespürt“, kommentierte sie den Zwischenfall. Konkret meint sie damit die Fußgröße ihres Partners. Müssen Fans jetzt um Ekat bangen? Wie lange droht sie auszufallen?

Die anschließende Untersuchung gab Grund zum Aufatmen: Sie zog sich lediglich eine Kapselverletzung zu. Anschließend wurde ihr Fuß im Backstage-Bereich gekühlt und getappt. Wer aber die russische Profitänzerin kennt, weiß, dass sie einen unbändigen Ehrgeiz und Siegeswillen hat. Diese Attribute zeigte sie nun wieder mal!

„Let’s Dance“: Eisenharte Ekat

Sie nahm die Diagnose mit einem Lächeln zur Kenntnis: ,,Der Zeh ist nicht gebrochen! Yeah! Aber der Nagel wird abfallen.“ Trotz der Verletzung dachte sie keine Minute daran, die Live-Show in Köln abzubrechen und biss die Zähne zusammen.

Let’s Dance-Fans werden sich an einen ähnlichen Zwischenfall erinnern. Schon in der Vergangenheit bei der Let’s Dance Staffel im Jahre 2015 zeigte die Profitänzerin, dass sie extrem widerstandsfähig ist. Beim damaligen Finale knickte sie nach einer Hebefigur mit ihrem Tanzpartner Ex-Gewichtheber Matthias Steiner mit dem Fuß um. Ein Bild, was viele Liebhaber der Tanzshow bis heute nicht vergessen können. In dieser Situation hätten wohl die meisten ihre Performance abgebrochen. Für Ekaterina Leonova kam dies nicht in Frage. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und angeschwollenem Knöchel absolvierte sie damals noch mehrere Hebefiguren und wurden unter frenetischen Standing Ovations gefeiert.