„Let’s Dance“: Nach Ausstrahlung der Profi-Challenge sind keine Fragen mehr offen

Am 24. Mai hat die diesjährige „Let’s Dance“-Reise ein Ende genommen. Musiker Gabriel Kelly durfte sich über den Sieg der aktuellen Staffel der Primetime-Show freuen. Traditionsgemäß wurde auch in diesem Jahr eine Woche nach dem Final die große „Profi-Challenge“ auf RTL ausgestrahlt.

In dieser Sonderausgabe der RTL-Show treten die Profitänzer der aktuellen Staffel gegeneinander an. Am Freitagabend konnten sich Valentin Lusin und Massimo Sinató schlussendlich durchsetzen. Doch nun herrscht am Tag nach der Ausstrahlung der „Profi-Challenge“ endlich Gewissheit.

„Let’s Dance“: Jetzt herrscht Gewissheit

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, kam auch die diesjährige „Let’s Dance Profi-Challenge“ bei den Fernsehzuschauern gut an. Quotentechnisch kann die Sonderausgabe der Primetime-Show zwar nicht mit den regulären Folgen mithalten, dennoch können sich die Einschaltquoten des Abends sehen lassen. 2,81 Millionen Zuschauer sahen sich den Wettbewerb der Profis an, womit die Quote minimal über der vom letzten Jahr liegt.

Der Marktanteil des „Let’s Dance“-Abends belief sich demnach auf 14,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und immerhin 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit war RTL um 20:15 Uhr Marktführer beim jungen Publikum.

Neben RTL kann sich jedoch auch Sat.1 über Erfolge freuen. Mit einer neuen Ausgabe der „Besten Comedians Deutschlands“ erreichte der Sender in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 10,5 Prozent. Auch mit der Wiederholung des Oliver Geissen-Formats „Unsere Lieblinge“ konnte Sat.1 ab 23 Uhr gute Quoten erzielen. In der jungen Zielgruppe erreichte das Format immerhin 9,8 Prozent Marktanteil.

Die Fans von „Let’s Dance“ müssen das Ende der diesjährigen Staffel der Tanzshow nun wohl erst einmal verkraften. Erst im kommenden Jahr werden sich Promis wieder auf dem Tanzparkett beweisen müssen.