„Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse zeigt ihre hübschen Schwestern – Fans flippen aus

Lange dauert es nicht mehr, bis Tanzprofi Motsi Mabuse in der nächsten Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ wieder auf dem Juryplatz sitzt. Im Februar 2023 startet die 16. Staffel der Tanzsendung. Seit 2011 ist Motsi Mabuse fester Jurybestandteil, davor war sie auf der Seite der Profitänzer bei „Let’s Dance“.

Aus ihrem Privatleben zeigt die 41-Jährige häufig Bilder aus ihrer Wahlheimat Deutschland – aus Südafrika, wo die einstige Jurastudentin ursprünglich herkommt, eher seltener. Bis jetzt! Motsi teilt nun ein Bild im Netz, das sie mit ihren Schwestern zeigt. Ihre Fans können es kaum glauben.

„Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse zeigt ihre Schwestern

Mit 18 Jahren zog die „Let’s Dance“-Jurorin von Südafrika nach Deutschland, um dort ihre Karriere als Profitänzerin fortzuführen. In Südafrika war sie zu dieser Zeit bereits Vizemeisterin in den Lateinamerikanischen Tänzen. Und auch ihre beiden Schwestern Phemelo (drei Jahre jünger als Motsi) und Otlile (neun Jahre jünger) sind beides Profitänzerinnen – letztere nahm sogar am britischen Pendant zu „Let’s Dance“ als Profitänzerin teil. Dort war zuletzt auch Motsi obendrein Jurorin.

Bei Instagram teilt Motsi Mabuse nun ein Foto von sich und ihren beiden Schwestern in Südafrika. Alle drei Frauen schauen in die Kamera, wirken glücklich, endlich wieder vereint zu sein. Denn Familie ist der Tänzerin sehr wichtig. Zu dem Foto schreibt sie noch einen emotionalen Post, der das bestärkt.

„Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse: Emotionaler Post

„Vor 23 Jahren verließ ich mein Zuhause für Deutschland und mein Leben wurde nie wieder dasselbe. Was ich am meisten vermisse???? Meine Familie, meine Schwestern, meine Freunde! Den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang und das Licht, das Licht in den Herzen der Menschen, das Licht in ihren Augen!“

Und weiter schreibt sie über das Leben dort, das so viel anders sei als in Deutschland, den Kolonialismus und die andere Energie, die man in ihrer Heimat verspürt.

Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen, vor allem über das Foto des Dreiergespanns.

In Deutschland steht Motsi Mabuse spätestens am 17. Februar pünktlich zum Start von „Let’s Dance“ wieder vor der Kamera.