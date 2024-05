„Let’s Dance“-Drama um Mark Keller: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Der nächste Ausfall bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Wie der Sender am Dienstagabend bekannt gab, muss nach Tony Bauer auch Mark Keller die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen.

In einem Video auf RTL.de erklärt Keller: „Es ist leider vorbei, ich muss leider ausscheiden. Ich habe mich an der Achillessehne verletzt. Zwar schon letztes Mal, nach dem Magic-Moment, während des Tanzes. Ich hatte vorher schon Schwierigkeiten, aber danach habe ich gehumpelt. Herr Llambi hat gesagt: Hast du es an der Hüfte? Und ich sagte: Nein, die Achillessehne. Und es hat sich bestätigt, sie ist leicht angerissen und sie könnte ganz abreißen. Deswegen humpel ich da nicht mehr weiter“, so der „Let’s Dance“-Star.

Mark Kellers „Let’s Dance“-Abenteuer ist beendet

Der „Bergdoktor“-Schauspieler muss sich aber dennoch bei seinen Fans und auch Tanzpartnerin Kathrin Menzinger bedanken: „Nur dank euch, und dank dir, bin ich so weit gekommen. An dich ein herzliches Dankeschön für unglaubliche Choreografien, ich habe einen Traum, den ich als kleiner Junge hatte, erleben dürfen. Das war etwas ganz Besonderes.“

Die ganze Staffel, die ganze Reise sei etwas Besonderes gewesen, so Keller. Er habe sich nie träumen lassen, so weit zu kommen. Umso trauriger, dass nun schon Schluss ist. Doch wer springt für das Team Keller/Menzinger ein?

Lulu und Massimo kehren zurück

Es sind die Geheimfavoriten, die nach ihrem überraschenden Ausscheiden in der letzten Show zurückkehren. Lulu und Massimo werden nun also um den Einzug ins Halbfinale tanzen. Das Motto: „Moulin Rouge! Das Musical“. Am 10. Mai dürfen die „Let’s Dance“-Fans ihren Favoriten wieder die Daumen drücken.

Und eine weitere Überraschung gibt es noch dazu: So wird die Show erstmals im Musical-Dome in Köln gedreht. Die Zeit jedoch bleibt gleich: Los geht’s um 20.15 Uhr live bei RTL.