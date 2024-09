„Let’s Dance“: Erste Details zur neuen Staffel – Joachim Llambi verplappert sich

Seit seiner Erstausstrahlung begeistert die Tanzshow „Let’s Dance“ bereits mit flotten Nummern auf dem Parkett. Es dauert allerdings noch einige Monate, bis in der RTL-Sendung wieder das Tanzbein geschwungen wird.

In der Zwischenzeit rätseln die Zuschauer bereits fleißig darüber, wer als potenzielle Kandidaten infrage kommen könnten. Bisher sind noch keine Einzelheiten zu den teilnehmenden Promis oder ihren Profitänzern durchgesickert.

Doch Juror Joachim Llambi hat sich jetzt verplappert – zwei Profitänzer sollen wieder an Bord sein!

„Let’s Dance“: Llambi lässt die Katze aus dem Sack

Ende Mai dieses Jahres schauten „Let’s Dance“-Fans gebannt auf das große Finale der Tanzshow. Letztendlich konnten sich Gabriel Kelly und Profitänzerin Malika Dzumaev den Sieg schnappen. Doch jetzt ist erst einmal Warten angesagt. Denn voraussichtlich werden bei RTL erst ab Februar 2025 wieder die Tore zum Kölner Studio geöffnet.

Details zum genauen Start oder den Teilnehmern sind derzeit noch nicht bekannt. Aber jetzt hat sich ausgerechnet Juror Joachim Llambi verplappert! Auf Instagram scheint der 60-Jährige zwei Profitänzer für die 18. Staffel verraten zu haben.

„Let’s Dance“-Juror macht es offiziell

So schreibt Llambi auf der Social-Media-Plattform: „Der letzte Tanz! Malika Dzumaev und Zsolt Cseke haben sich heute Abend offiziell vom Turniersport in Bremen verabschiedet.“ Zu sehen sind die beiden Profis bei einem emotionalen Tanz.

So weit, so gut. Doch dann lässt Llambi die Bombe platzen: „Sie werden uns auf jeden Fall als Showpaar, als Trainer und natürlich bei ‚Let’s Dance‘ erhalten bleiben.“ Deutlicher kann man nicht mehr werden! Da konnte sich der sonst so strikte Juror wohl vor Freude kaum mehr zurückhalten.

Noch bestätigte RTL keine offizielle Teilnahme der beiden Profitänzer. Ob Malika Dzumaev und Zsolt Cseke 2025 wieder bei „Let’s Dance“ mitmischen werden, wird sich spätestens in einigen Monaten zeigen. Dann dürfen die prominenten Teilnehmer wieder beweisen, wer den besten Hüftschwung drauf hat!