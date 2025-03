„Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar sauer auf Hater: „Wie wärs, wenn wir mal tauschen?“

Am Freitag (07.03.) geht die Tanzshow „Let’s Dance“ in die nächste Runde. Doch bevor Leyla Lahouar nach ihrer Krankheitspause wieder über das Parkett fliegt, richtet sie ernste Worte an ihre Hater. In den letzten Wochen sei die Kritik gegen sie so heftig geworden, dass sie sich nun dazu äußern wollte.

Entspannt liegt Leyla in ihrer Instagram-Story mit Augenmaske auf dem Sofa, erholt sich wahrscheinlich von dem harten Tanztraining. Die Worte, die sie dabei an ihre Follower richtet, sind alles andere als entspannt: „Wie wäre es denn, wenn wir mal tauschen? Und ihr euch da jeden Tag hinstellt und neun Stunden lang trainiert? Statt auf der Couch zu sitzen und irgendwelche komischen Kommentare zu verfassen?“

„Let’s Dance“: Leyla hat genug von der Kritik

Eigentlich lässt sich die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin und Verlobte von Mike Heiter nicht so leicht aus der Fassung bringen. Irgendwann läuft aber das Fass auch bei ihr über. Sie richtet ihre Story „an alle, die immer sagen: ‚Leyla kann nichts, jetzt muss sie mal was leisten, sie soll nicht rumheulen, weil sie Schmerzen hat oder so.'“ Das Tanztraining sei hart, daraus habe sie nie ein Geheimnis gemacht. Profis sind die Teilnehmenden alle nicht, das sollten die Zuschauer nicht vergessen.

+++ „Let’s Dance“: Kurz vor Live-Show – Frauke Ludowig traut ihren Augen kaum +++

Ihre Idee: Den Spieß einfach mal umdrehen: „Dann sitze ich da mal mit den Chips und gucke mal, wie ihr das so macht. Das wäre doch mal ein Vorschlag, oder?“ Das sitzt! Vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber dennoch mit wahrem Kern lässt Leyla ihrer Wut freien Lauf. Mehr will die 28-Jährige dazu dann auch nicht mehr sagen.

Am Freitag wird sich zeigen, wie sich Leyla in ihrer nächsten Live-Show behaupten wird. Beim ersten Tanz gab es noch nicht allzu gutes Feedback. Gemeinsam mit Simone Thomalla und Paola Maria zeigte sie einen Cha-Cha-Cha. Leider machte „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi seinem Ruf als strenger Kritiker alle Ehre und fällte ein hartes Urteil. Wir sind gespannt, welchen Tanz Leyla in der nächsten Folge Let’s Dance präsentiert.