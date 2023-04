„Let’s Dance“-Profi Christian Polanc macht klare Ansage: „Nicht ansprechen“

Wirbelten die „Let’s Dance“-Kandidaten von 2023 gerade noch in ungewohnter Konstellation über das Parkett, heißt es jetzt Füße hochlegen und die freie Zeit an Ostern genießen. Während die Stars der Show an Karfreitag pausieren, gibt es für die Fans des Formats diesmal ein „Let’s Dance“-Special zur Primetime. (Hier mehr dazu)

Die Sondersendung im TV dürfte bei einigen Zuschauern Erinnerungen wecken, auf Social-Media gibt’s in der Zwischenzeit News rund um die Mitwirkenden der Show. Dazu gehört auch „Let’s Dance“-Profi Christian Polanc. Ihn verbindet eine lange Historie mit dem Format. In einem Video auf dem TikTok-Kanal der Show zeigt er sich jetzt von einer ganz anderen Seite.

„Let’s Dance“: Christian Polanc braucht morgens eine Sache immer

In 15 Jahren „Let’s Dance“-Bestehen sind aus vielen Profis mittlerweile auch Promis geworden. Auch Christian Polanc ist einer von ihnen. Der Tänzer trat 2007 zum ersten Mal bei RTL auf und schaffte es mit GZSZ-Star Susan Sideropoulos direkt auf den ersten Platz. 2023 tanzt er mit der ehemaligen „Bachelorette“ Sharon Battiste.

In dem Format „5 Fun Facts über Christian Polanc“ packt er jetzt einige private Details aus. Zum Beispiel: „Während ‚Let’s Dance‘ brauche ich immer Milchreis.“ Oder auch: „Morgens geht erst das Leben los, nachdem ich einen Kaffee hatte.“

Christian Polanc hat geheimes Ritual

Wie wichtig ihm das Heißgetränk am Morgen ist, wird schnell klar, denn als nächste Antwort folgt eine deutliche Ansage: „Bevor ich meinen Morgenkaffee hatte – nicht ansprechen.“ Klingt ganz danach, als hätte man es hier mit einem Morgenmuffel zu tun. Ähnlich deutlich wird Polanc auch bei dem Thema Spitznamen: „Engste Freunde nennen mich Chrissi „, verrät er. Anschließend betont er: „Aber nur die!“

Zu seinen persönlichen Präferenzen zählt übrigens auch ein besonderes Ritual: „Vor jeder „Let’s Dance“-Show gehe ich nochmal alleine ins Studio. Bringe mein Getränk an meinen Platz und fühle mich schon mal so ein bisschen in die Stimmung des Saals ein.“ Es ist eine Tradition, die seit seiner allerersten Show Bestand hat, wie er erzählt.