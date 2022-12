„Let’s Dance“-Traumpaar zieht Reißleine: „Da sich die Situation einfach nicht verbessert“

Es sind erschreckende Zeilen, die das „Let’s Dance“-Traumpaar Christina Luft und Luca Hänni nach Weihnachten mit der Welt teilt. Eigentlich wollten die Profitänzerin und der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2012 damit gar nicht an die Öffentlichkeit gehen, sagen sie. Doch die Situation habe sich zugespitzt.

Nun machen die einstigen „Let’s Dance“-Kandidaten kurzen Prozess und veröffentlichen ein gemeinsames Statement bei Instagram. Es geht um ihre Beziehung, ihre Familien und ihre Zukunft, die von einer außenstehenden Person massiv beeinträchtigt wird.

„Let’s Dance“-Paar verzweifelt: Stalkerin belästigt sie täglich

Normalerweise veröffentlichen Promi-Paare nur dann gemeinsame Statements, wenn sie ihre Trennung oder die Geburt ihres Kindes bekannt geben. Im Fall von Christina Luft und Luca Hänni trifft weder das eine noch das andere zu. Der Grund für ihre Aussage ist erschreckend: Das „Let’s Dance“-Traumpaar wird von einer Stalkerin terrorisiert.

Die Frau, die im Beitrag nur „Frau Z“ genannt wird, soll das Leben der Turteltauben zur Hölle machen. Luca Hänni spricht von tagtäglicher Belästigung: „Zum Beispiel bei Werbepartnern und Konzertveranstaltern schlecht zu machen, Unwahrheiten zu verbreiten, Drohungen auszusprechen und aber das Schlimmste, uns beinahe täglich zu verfolgen und zu stalken.“ Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der Stalkerin um einen Groupie von Luca Hänni handelt, da er bereits seit mehreren Jahren mithilfe von Anwälten und der Polizei versucht gegen die Person anzugehen.

„Let’s Dance“-Stars bitten Fans um Unterstützung

Jeder, der schon einmal mit dem Thema Stalking in Berührung gekommen ist, weiß jedoch, wie schwierig es ist, rechtliche Schritte gegen den Verfolger einzuleiten. Darum ergreifen Luca Hänni und Christina Luft nun härtere Mittel und wenden sich mit ihrem Leid an die Öffentlichkeit: „Da sich die Situation einfach nicht verbessert, bleibt uns nichts anderes übrig, als euch alle da draußen auf diesem Weg zu informieren, was eigentlich nie unser Ziel war, weil wir dieses Thema so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit fernhalten wollten.“

Die Follower des „Let’s Dance“-Paares werden um Unterstützung gebeten. Sobald jemand von ihnen eine Nachricht von „Frau Z“ erhält, sollte man die Polizei kontaktieren, den Account von „Frau Z“ blockieren und „nützliche Informationen gerne an info@lucamusic.ch weiterleiten“, heißt es in dem Statement. Da Luca und Christina die Lage absolut ernst ist und sie sich sogar schon um die Sicherheit ihrer Familien sorgen, wollen sie künftig Aufklärungsarbeit zum Thema Stalking leisten.