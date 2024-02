„Let’s Dance“: DAS muss sich Detlef D! Soost jetzt gefallen lassen

Die neuste Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“ ist in vollem Gange und die prominenten Kandidaten verzaubern die Fernsehzuschauer wieder mit leidenschaftlichen Tänzen. Auch der Choreograph und ehemaliger „Popstars“-Chef Detlef D! Soost versucht die hochkarätige Jury von seinem Siegeswillen zu überzeugen.

Gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova befindet sich der „Let’s Dance“-Star mitten im Probenprozess für die zweite Liveshow. Der neuste Instagram-Post des Tanzpaares gibt nun jedoch Details bekannt, die für den ein oder anderen Zuschauer überraschend sein könnten.

„Let’s Dance“ bringt Promis an ihre Grenzen

Obwohl Detlef D! Soost bereits jahrelange Erfahrung als Choreograph und Tänzer hat, fällt dem 53-Jährigen die Vorbereitung für „Let’s Dance“ unter Zeitdruck sichtlich schwer. Soosts Tanzpartnerin Ekaterina teilte nun Fotos von den gemeinsamen Proben, die überraschend aufschlussreich sind. Auf dem ersten Foto hebt Soost seine Tanzpartnerin freudig in die Luft, die Rollenverteilung des Tanzpaares scheint eindeutig zu sein. Doch auf dem zweiten Foto, dass die Profitänzerin teilte, sieht das plötzlich ganz anders aus.

Plötzlich liegt „Let’s Dance“-Teilnehmer Detlef D! Soost hilflos auf dem Boden und Tanzpartnerin Ekaterina steht triumphierend neben ihm. Die 36-Jährige scheint sich gegen den dominanten Choreographen behaupten zu können. Die Fotos kommentiert die Profitänzerin mit den Worten: „Da sind wir… Das Team „D-KAT“. Und ratet mal, welches Foto von den letzten zwei der Realität entspricht? Wer hat beim Training die Hose an Danke euch, unsere Lieben, für so viele kreative Teamnamen-Vorschläge. Ihr seid Hammer. Die Mehrheit hat entschieden…D-KAT.“ Die Fans von „Let’s Dance“ scheinen die Entwicklung des Tanzpaares mit großem Interesse zu verfolgen und haben sich sogar einen kreativen Namen für Soost und seine Tanzpartnerin einfallen lassen.

Zuschauer haben keine Zweifel

Auf die Frage danach, wer von den „Let’s Dance“-Stars die Hosen an hat, haben die RTL-Zuschauer eine klare Antwort. Unter dem Instagram-Beitrag von Ekaterina finden sich zahlreiche Kommentare wieder. Ein Fan kommentiert die Fotos mit den Worten: „Ekaterina hat die Hosen an und alle Schüler von Detlef stehen hinter ihr und klatschen Beifall“ und ein weiterer Follower schreibt: „Natürlich hat Ekat das Sagen. Ich habe nichts anderes erwartet.“ Auch ein anderer Zuschauer stimmt zu und bekräftigt: „Ekat hat klar den Dirigentenstock in der Hand und gibt den Ton an.“ Was dieses Thema betrifft scheinen sich die Fans des Tanzpaares einig zu sein.

Wie sich Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova in der zweiten Liveshow von „Let’s Dance“ schlagen werden, bleibt abzuwarten. Am Freitag um 20.15 Uhr können sich RTL-Zuschauer wieder von grandiosen Tanzeinlagen unterhalten lassen.