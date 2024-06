„Let’s Dance“-Stars verkünden Baby-News – „Aus einem Duo wird ein Trio“

Süße Nachrichten aus dem „Let’s Dance“-Kosmos! Die TV-Sendung hat indirekt Zuwachs bekommen. Das verkünden die frischgebackenen Eltern ganz stolz auf ihrem Instagram-Account.

Das „Let’s Dance“-Pärchen Christina und Luca Hänni ist endlich Eltern geworden! „Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben. Wir genießen unsere gemeinsame Kennenlernzeit und bedanken uns von Herzen für alle Glückwünsche und Gedanken an uns drei!“, schreiben die zwei überglücklich in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken.

„Let’s Dance“-Stars haben ihr Baby bekommen

Zu den süßen Zeilen teilen Christina und Luca einen ebenso süßen Schnappschuss. Zu sehen ist dort der kleine Baby-Fuß des Nachwuchses, das Paar hält ihn liebevoll in seinen Händen.

Und ihre Freunde und Fans freuen sich mit dem Pärchen über den Nachwuchs. „Herzlichen Glückwunsch“, heißt es beispielsweise von Moderatorin Vera Int-Veen und auch „Let’s Dance“-Kollege Massimo Sinato gratuliert ganz herzlich. „Herzlichen Glückwunsch, liebe Christina und lieber Luca, freuen uns über die diese wunderbare Nachricht.“

Luca und Christina Hänni lernten sich bei „Let’s Dance“ kennen

In den vergangenen Wochen hielten Luca und Christina Hänni ihre Fans rund um das ungeborene Baby stets auf dem Laufenden. Wegen ihrer Schwangerschaft setzte Christina Hänni in diesem Jahr bei „Let’s Dance“ als Tanzprofi aus.

Die 34-Jährige und der 29-Jährige haben sich 2020 bei „Let’s Dance“ kennen und lieben gelernt. Die zwei fungierten in der beliebten RTL-Show als Tanzpaar – dann sprangen auch außerhalb des Tanzparketts die Funken über. Verheiratet sind die zwei Turteltauben seit 2023 – was für eine romantische Geschichte!