„Let’s Dance“-Stars verzweifelt – „Wir brauchen dringend Hilfe“

Sie sind eines DER Traumpaare, die sich im Rahmen der RTL-Show „Let’s Dance“ kennen und lieben gelernt haben. Luca und Christina Hänni sind ein Herz und eine Seele und lassen die Herzen der Fans stets höher schlagen.

Im Juni hat ihr Töchterchen das Familienglück des „Let’s Dance“-Traumpaares perfekt gemacht. Obwohl Luca und Christina im Elternglück schweben, stehen schon wieder die ersten beruflichen Pflichten vor der Tür. In ihrem Podcast macht das Liebespaar nun ein überraschendes Geständnis.

„Let’s Dance“-Traumpaar nimmt kein Blatt vor den Mund

Vier Monate ist die kleine Tochter von Luca und Christina Hänni mittlerweile alt, das kleine Mädchen ist der ganze Stolz ihrer berühmten Eltern. Während der Aufnahme ihrer neuesten Podcast-Folge klingelt plötzlich das Handy der „Let’s Dance“-Stars. Bevor Luca an sein Mobiltelefon geht. berichtet er, dass ihn wohl gerade eine potenzielle Nanny für seine kleine Tochter anruft.

Das Liebespaar sucht schon länger nach einer geeigneten Babysitterin für ihren Nachwuchs. Besonders „Let’s Dance“-Profi Christina wünscht sich schnellstmöglich eine Nanny. Die Tänzerin gesteht: „Ich merke, langsam wird es echt schwierig.“ Luca ist beruflich stark eingespannt und viel unterwegs, weshalb Christina einen Großteil der Care-Arbeit übernimmt.

Christina arbeitet größtenteils von zu Hause aus, wobei momentan vieles liegen bleibt. Die Influencerin erzählt: „Das funktioniert ja mal gar nicht. Solange das Kind hier ist und ich auch hier bin, komme ich zu nichts.“ Lediglich an Lucas freiem Tag kann der „Let’s Dance“-Star wichtige Aufgaben erledigen. Doch so ganz reibungslos funktioniert auch das nicht, wie Christina im Podcast erzählt.

Die 34-Jährige berichtet nämlich weiter: „Weil dann drücke ich dir die Kleine in die Hand und sag: ‘Bitte, lass mich ganz schnell an einem Tag alles vorarbeiten und erledigen’, bin dann an diesem Tag fix und foxi, kriege gerade alles so unter. Und von daher brauchen wir dringend Hilfe.“ Der erste gemeinsame Urlaub als Familie brachte zuletzt jedoch etwas Ruhe in das Leben der Hännis.

Wer in Zukunft auf die kleine Tochter des „Let’s Dance“-Paares aufpassen darf, bleibt also erstmal abzuwarten. Christina scheint ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben jedenfalls kaum abwarten zu können.