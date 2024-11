„Let’s Dance“-Star Christina Hänni macht überraschende Ankündigung – „Es tut uns schrecklich leid“

Schon seit einem halben Jahr nehmen Christina und ihr Ehemann Luca Hänni ihre Fans in ihrem Podcast mit durch ihr Leben. Gemeinsam mit dem früheren „Deutschland sucht den Superstar“- Gewinner berichtet „Let’s Dance„-Star Christina Hänni im Podcast „Don’t worry be Hänni“ wöchentlich aus ihrem Leben.

In den bisherigen 35 Folgen haben die „Let’s Dance“-Bekanntheit und ihr Ehemann selbst unmittelbar nach der Geburt ihres gemeinsamen Babys im Juni keine Pause eingelegt. Stattdessen plauderten sie dann über die Herausforderungen im Wochenbett und gaben einen Einblick in das neu gewonnene Eltern-Dasein. Jetzt kommt es allerdings zur ersten Pause!

„Let’s Dance“-Star: Podcast-Unterbrechung wegen zu viel Stress

Nach über sechs Monaten regelmäßigen Podcast-Folgen kommen die Nachrichten in der neusten Folge umso überraschender: eine Podcast-Pause. Unter dem Titel „Schlechtes Gewissen“ veröffentlichen die „Let’s Dance“-Profitänzerin und DSDS-Gewinner Luca Hänni bereits am Mittwoch, statt wie gewohnt am Donnerstag, Folge 36. Diese ist aber eigentlich keine ganze Folge, sondern dauert nur rund fünf Minuten.

„Leute, wie fangen wir an? We have a little problem (zu deutsch: Wir haben ein kleines problem)“, sagt Luca Hänni direkt zu Beginn der Folge. Er sei gerade erst von beruflichen Reisen aus München und Köln zurückgekommen. In dieser Zeit habe sich Christina Hänni in ihrer Schweizer Heimat Thun allein um ihre gemeinsame Tochter gekümmert und habe ihrem Mann so den Rücken freigehalten.

„Let’s Dance“-Star: „Ich habe ein schlechtes Gewissen“

Da die kommenden Wochen nicht anders aussehen werden, müssen sie nun folgenschwere Konsequenzen ziehen. „Wir schaffen das die nächsten zwei Wochen leider nicht mit dem Podcast“ verkündet der DSDS-Gewinner. Er entschuldigt sich bei den Zuhörern und ergänzt: „Erstens: Jetzt sind wir am Packen. Zweitens: Wir haben auch heute niemanden gefunden, der auf die Kleine aufpasst.“ Daher lag ihre Tochter auch während der Ankündigung zwischen ihm und dem „Let’s Dance“ Star.

Beide seien ziemlich am Limit und auch gesundheitlich ist Luca Hänni derzeit nicht fit. Darum haben sie gemeinsam beschlossen „eine kleine Verschnaufpause“ machen. Christina Hänni ergänzt noch, dass so eben das echte Leben sei. Auf insgesamt drei Folgen – inklusive der aktuellen Kurz-Fassung – müssen ihre Fans nun also verzichten. Anschließend wollen sie sich „mit voller Energie und vielen Themen“ in neuen Folgen zurückmelden.

Konkreter Anlass für die Podcast-Pause sind mehrere anstehende TV-Projekte der beiden. So wirken sie in nächster Zeit auch „in der einen oder anderen Live-Show“ mit. Unter anderem wird Christina Hänni mit ihren „Let’s Dance“-Kollegen in der neuen RTL-Sendung „Eltons 12“ zu sehen sein. Dort werden Prominente in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Luca beendet den Podcast mit den Worten „Ich muss jetzt waschen gehen“ und bringt damit sein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Ehefrau zum Ausdruck. Diese dankt ihren Zuhörern für ihre Treue und verabschiedet sich: „Wir erwarten euch dann im Dezember zurück.“