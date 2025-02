Vor Start von „Let’s Dance“ – Kandidat erhält Morddrohungen

Kurz vor seinem großen Auftritt bei „Let’s Dance“ wird der beliebte Influencer und Ex-Breakdancer Marc Eggers (38) mit ernsten Bedrohungen konfrontiert. Bekannt für seine gute Laune, sieht sich der Ballermann-Sänger jedoch einer Welle des Hasses gegenüber – und das alles wegen seiner Romanze mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35).

Die beiden turtelten öffentlich auf dem Oktoberfest, und Bill wagte sogar den großen Sprung nach Mallorca, um seinen Schatz zu unterstützen. Doch aus dem Traumpaar ziehen nun dunkle Wolken auf. In seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ ließ Bill bereits durchblicken, dass sich die beiden getrennt hätten. Zwar scheint die Beziehung mittlerweile Geschichte zu sein, doch die Anfeindungen gegen Eggers sind es nicht.

„Let’s Dance“-Star macht es öffentlich

In einem emotionalen Instagram-Video bricht der sonst so fröhliche Internet-Star sein Schweigen: „Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter“, berichtet Eggers mit ernster Miene. Er betont: „Es ist in Ordnung, wenn man mich nicht mag oder kritisiert, aber die Grenze ist bei hasserfüllten Angriffen definitiv überschritten.“

Marc Eggers stellt klar: „Ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau heirate, ob ich eine Trans-Frau heirate oder wie auch immer: Am Ende des Tages ist es ja mein Leben. Ich bin 38 und ich will mir nicht vorschreiben lassen von Leuten, die ein Problem damit haben, was ich zu tun und zu lassen habe.“ Die Flut an Hass-Nachrichten hat ihn erschüttert: „Es ist krass, das zu lesen. Bin erschrocken darüber. Ich will hier gar nicht als Opfer stehen und Mitleid bekommen.“

Dabei sei es ihm wichtig, endlich seine Meinung zu äußern. Unterstützung erhält der RTL-Star von vielen Seiten. Influencer-Kollegen und Ballermann-Stars stehen ihm bei.

Mia Julia (38) sendet ihm ein Herzchen mit Regenbogen-Flagge, und Songpartnerin Isi Glück (34) schreibt ermutigend: „Wenn doch jeder einfach vor seiner eigenen Tür kehren würde! Leben und leben lassen, du bist gut so, wie du bist.“