„Let's Dance“: Bastian Bielendorfer gesteht – „Es war so heiß zwischen uns“

Sie sind DAS Traumpaar bei „Let's Dance“: Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer. Der 37-Jährige ist zwar nicht unbedingt der begnadeteste Tänzer, zusammen mit „Let's Dance“-Partnerin Ekaterina Leonova ist er aber zumindest einer der unterhaltsamsten.

Klar, dass bei „Team Sexrakete“ schnell einschlägige Gerüchte hochkochten. Nicht ganz unbeteiligt dabei: Die „Let's Dance“-Stars Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer selbst.

„Let's Dance“: Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonove spielen mit den Gerüchten

Warum? Das zeigten Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer zuletzt mal wieder auf Instagram. Ganz nah standen Ekaterina und Bastian beisammen. Lasziv leckt die Profitänzerin an einem Eis.

„Let's Dance“: Das musst du über die Tanzshow wissen

Der erste Moderator der deutschen Ausgabe von „Let's Dance“ war Hape Kerkeling

Die Idee für die Show stammt von der BBC

Die Erstausstrahlung war am 3. April 2006

Das „Let's Dance“-Duo Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer verstehen sich prächtig. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

„Das war so heiß zwischen uns“, flüstert Bastian Bielendorfer. „Deswegen brauchten wir jetzt Abkühlung“, entgegnet Ekaterina. Und dann wieder der Komiker: „Da habe ich erst mal ein Eis geholt.“

„Let's Dance“: Süße Eis-Attacke auf Ekaterina Leonova

Ach wie süß. Da bleibt ja nur zu hoffen, dass sich das Eis nicht auf die Leistung am Freitag auswirkt. Schließlich wird es dann richtig romantisch. Die kommende Show steht nämlich unter dem Motto „Love Week“.

So werden Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova eine Rumba zu “I Just called to say I love you” von Stevie Wonder tanzen. Der zweite Teil der Show besteht aus Jury-Tänzen. Im Team Joachin Llambi: Bastian Bielendorfer, Amira Pocher, Mike Singer, Ekaterina Leonova, Massimo Sinató und Christina Luft. Sie tanzen zu den Songs „Sag mir quando, sag mir wann“, „Über den Wolken“, „Griechischer Wein“ und „Fiesta Mexicana“.

Zuletzt scherzte Bastian Bielendorfer über die irren Liebesgerüchte bei „Let's Dance“.