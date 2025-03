„Let’s Dance“: Zuschauer auf 180 – „Unmöglich“

Sommer, Sonne, Tanzvergnügen – und das mitten im März! Am Freitag (21. März) verwandelt sich die „Let’s Dance“-Bühne in eine wahre Strandparty. Die elf verbliebenen Promis und ihre Profi-Tanzpartner schwingen das Tanzbein zu mitreißenden Sommerhits. Doch damit nicht genug: In zwei großen Dance Battles treten sie zusätzlich in Teams gegeneinander an.

Doch nicht bei allen sorgt das für gute Laune! Während sonst oft Choreografie-Pannen oder strenge Jury-Urteile für Aufregung sorgen, richtet sich der Zorn der Zuschauer diesmal auf etwas völlig anderes. Denn obwohl die Tänzer alles geben, steht an diesem Abend nicht die Performance im Mittelpunkt, sondern ein Outfit, das für reichlich Gesprächsstoff sorgt!

„Let’s Dance“-Zuschauer äußern ihren Unmut

Wer kann die Jury überzeugen? Wer tanzt sich in die Herzen der Zuschauer? Und wer muss die Show verlassen? All das gibt es wieder bei „Let’s Dance“. Den Auftakt in die vierte Live-Show macht Musikerin Jeanette Biedermann, die gemeinsam mit Profitänzer Vadim Garbuzov einen spritzigen Charleston aufs Parkett legt. Eigentlich sollte ihr Auftritt im Vordergrund stehen, doch viele Zuschauer haben nur Augen für ihr Kleid!

Jeanette trägt ein von den 1920ern inspiriertes Outfit in Gelb- und Blautönen – eine Hommage an die goldene Ära. Doch der Look kommt nicht bei allen gut an. In den sozialen Medien hagelt es Kritik: „Unmöglich, das Kostüm von Jeanette… Schade“, ärgert sich ein Zuschauer auf X. Ein anderer pflichtet bei: „Das Kleid sieht einfach nicht schön aus.“

Und nicht nur das! Auch die Musikauswahl – „Juice“ von Lizzo – sorgt für Unmut. „Das Cover von Juice ist auch wieder eine absolute Zumutung“, urteilt ein Fan. Immerhin: Der Jury gefällt’s!

Während das Publikum über Styling und Song diskutiert, zeigt sich die Jury begeistert. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi loben die Performance von Jeanette und Vadim – und vergeben starke 20 Punkte!