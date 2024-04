„Let’s Dance“: Comeback in RTL-Show! Fans auf 180 – „Nicht euer Ernst“

Die aktuelle Staffel der beliebten RTL-Sendung „Let’s Dance“ ist in vollem Gange. In Show Nummer sieben erwartet das Publikum ein irres Comeback. Doch nicht alle Fans scheinen davon so begeistert zu sein. In den sozialen Netzwerken macht sich schnell Frust breit – und viele werden dabei ziemlich deutlich.

„Let’s Dance“ holt Showelement wieder zurück

Nachdem die „Let’s Dance“-Fans im letzten Jahr darauf verzichten mussten, ist er 2024 wieder da: der berühmt-berüchtigte Discofox-Marathon! Dort tanzen die Paare alle gleichzeitig auf dem Parkett zu Schlagermusik. Die Jury wählt nach und nach dann raus, bis am Ende ein Paar übrig bleibt. So weit, so gut.

+++ „Let’s Dance“-Star Sophia Thiel wird im Netz attackiert – „Elefant bewegt sich geschmeidiger“ +++

In diesem Jahr können die Fans in einer Online-Abstimmung darüber entscheiden, welche Lieder an diesem Abend gespielt werden. Zur Auswahl stehen zahlreiche Ballermann-Hits wie „Layla“ oder „Delfin“, die auf Mallorca für ordentlich Stimmung sorgen. Bei den Tanz-Fans sieht das allerdings etwas anders aus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Let’s Dance“-Fans mit scharfer Kritik

Die Fans von „Let’s Dance“ scheinen nicht alle so begeistert von der Liederauswahl des anstehenden Discofox-Marathons zu sein. Während sich einige also darauf freuen, verleihen andere ihrem Frust in den Kommentaren Ausdruck:

„Grausam. Was soll das? Und dann noch solche „Lieder“? Und Promis und Profis dürfen teilweise wieder so tun, als wenn sie die Mucke feiern. Sorry, passt gar nicht in die niveauvolle Show.“

„Naja gut, dann nächste Woche mit TV Ton stumm! Das ist da keine Discofox-Musik, sondern Körperverletzung.“

„Nicht euer Ernst! Nur Sauflieder, was hat das mit Discofox zu tun? Muss ja nicht der Wendler sein, gibt genug andere, aber keine Sauflieder bitte. Das zieht die bisher so schöne Staffel dermaßen unter Null!“

„Diese Songauswahl ist einfach nur peinlich. Wünsche mit den Salsa Marathon zurück.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

An diesem Freitag (19. April) gibt es aber auch noch eine weitere Änderung. Denn in Show sieben fliegen gleich zwei Paare raus. Es dürfte also ein spannender Abend werden!

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.