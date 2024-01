„Let’s Dance“: Absage von Kandidatin kommt ans Licht – „Habe mich geweigert“

Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis es endlich wieder heißt: „Let’s Dance“! 14 wagemutige Prominente versuchen sich auch 2024 wieder an Cha Cha Cha, Tango, Wiener Walzer und Co. Dabei werden sie von ihren Profitänzern trainiert und bestens auf die RTL-Sendungen vorbereitet. Die meisten Kandidaten haben dabei bislang keinerlei Tanzerfahrung und fangen bei null an. Ein Schritt, der viel Mut erfordert. Mut, den eine Kandidatin nicht hatte.

„Let’s Dance“: Sophia Thiel spricht über Absage

Auf sie sind in diesem Jahr sehr viele Zuschauer gespannt: Fitness-Influencerin Sophia Thiel. Die 28-Jährige ist eigentlich in der Welt des Kraftsports zu Hause und zeigt das auf ihrem Instagram-Account auch gerne. Passt das überhaupt mit dem Tanzen zusammen? Im vergangenen Jahr lautete die Antwort von Sophia Thiel darauf noch: Nein!

Denn wie sie auf Instagram verrät, bekam sie bereits 2023 die Anfrage, bei „Let’s Dance“ mitzumachen. Doch das kam für sie nicht infrage, wie sie ihren Fans auf Instagram erzählt: „Ich habe mich partout geweigert. Alles, was Tanzen und Singen angeht, da bin ich komplett raus. Ich habe null Tanzerfahrung.“ Das sind in diesem Jahr allerdings anders aus.

„Let’s Dance“-Kandidatin hochmotiviert

Wo anfänglich noch Zweifel waren, ist jetzt nichts anderes als Motivation. Sophia Thiel ist bereit für das Abenteuer „Let’s Dance“, wie sie selber sagt: „Jetzt dachte ich mir: Komm, gib dir mal einen Ruck! Jetzt treten wir uns mal wieder richtig aus der Komfortzone raus. Das ist ein Extrem-Crashkurs, oder? Dann kann ich hoffentlich ziemlich schnell gut tanzen.“

Mit wem sie in der kommenden Staffel über das Parkett schweben wird, ist noch nicht bekannt. Doch die 28-Jährige hat im Vorfeld einen Wunsch an ihren zukünftigen Tanzpartner: „Gebt mir einen großen, stabilen. Nicht, dass ich denjenigen kaputt mache. Sonst müssten wir die Figuren umdrehen, dass ich ihn herumschleudere und hochhebe.“