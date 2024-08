„Let’s Dance“-Sensation: Jetzt ist es amtlich

Seit seiner Erstausstrahlung begeistert die Tanzshow „Let’s Dance“ mit flotten Einlagen auf dem Parkett, einer unschlagbaren Jury, sowie einer bunten Mischung aus prominenten Kandidaten. Auch wenn das große Finale bereits vor Monaten über die Bildschirme flimmerte, macht nun eine Profitänzerin auf sich aufmerksam: Anastasia Stan.

Die 26-Jährige feierte dieses Jahr ihr TV-Debüt bei „Let’s Dance“ und brachte Comedian Tony Bauer Walzer und Co. bei. Doch ihre Premiere in der Kult-Sendung endete mit einer traurigen Note. Ihr Tanzpartner schied aufgrund von gesundheitlichen Problemen in der 9. Folge aus. Jetzt meldet sich der Profi allerdings mit positiven Neuigkeiten zurück – und zeigt dies der ganzen Welt.

Neuzugang mischt „Let’s Dance“ auf

Kurz vor dem Start der 17. Staffel von „Let’s Dance“ kündigte RTL den diesjährigen Profi-Cast. Nachdem einige Urgesteine wie Christian Polanc oder Christina Hänni nicht mehr dazugehörten, mischten zwei Neuzugänge die Show auf. Eine von ihnen war Anastasia Stan. Die gebürtige Moldawierin fing bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Tanzen an und schaffte es schnell ganz nach oben. Dabei seit Jahren an ihrer Seite: Tanz-Profi und Partner Sergui Maruster.

Die Schwärmerei für ihren heutigen Lebensgefährten begann bereits mit jungen 16 Jahren. Aus anfänglicher Turtelei wurde schnell die große Liebe. Im August 2023 verlobte sich das Paar. Jetzt haben Anastasia und ihr Sergui ihre Liebe endlich amtlich gemacht!

„Let’s Dance“: Jetzt können es alle sehen

Anastasia und Sergui haben sich endlich offiziell das Ja-Wort gegeben! Dies teilte der „Let’s Dance“-Neuzugang in seiner Instagram-Story. Dazu schreibt die Profitänzerin: „Mr & Mrs Maruster.“ Ein süßes Kuss-Foto vor dem Standesamt besiegelt das Liebesglück der beiden. Anastasia ist dabei klassisch in Weiß mit Midi Satin-Kleid, ihr Partner trägt einen schwarzen Anzug.

+++Mallorca-Star Isi Glück bald bei „Let’s Dance“? Teilnahme hätte bittere Folgen für alle Fans+++

Der Antrag wird sicherlich noch Jahre im Gedächtnis bleiben. Eigentlich wollte Anastasia ihren Lebensgefährten mit einem Fallschirmsprung überraschen, doch gemeinsam mit Familie und Freunden plante dieser eine noch größere Überraschung. Während sich Anastasia und Sergui in luftiger Höhe befanden, breiteten ihre Liebsten auf dem Boden ein Banner mit der Frage „Nastia, will you marry me?“ aus.

Anastasia und Sergui gehören übrigens zu den drei besten Tanzpaaren weltweit und nehmen an internationalen Turnieren und Meisterschaften für Moldawien teil. Kein Wunder also, dass die frisch Vermählte zu „Let’s Dance“ geladen wurden.