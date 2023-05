„Let’s Dance“: Schock für Anna Ermakova – „Ein beängstigender Abend“

Sie gehört zu den absoluten Top-Favoriten der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance„: Anna Ermakova bricht gemeinsam mit Tanzpartner Valentin Lusin gerade sämtliche Rekorde. Schon von Anfang an ging die Tochter von Boris Becker nur selten ohne volle Punktzahl nach Hause.

Doch der Erfolg bringt natürlich auch eine ordentliche Portion Druck mit sich. Schließlich möchte die „Let’s Dance„-Teilnehmerin jede Woche aufs Neue abliefern und so viele zehner Kellen der Jury bekommen, wie es nur geht. Im Viertelfinale (5. Mai 2023) folgte dann jedoch der Schock für Anna Ermakova und ihre Fans. Nicht ohne emotionale Folgen für Anna.

„Let’s Dance“-Star beim Jive abgestraft

Sendung für Sendung lobt die Jury Anna Ermakova nicht nur in den Himmel, sondern belohnt sie auch fast immer mit 30 Punkten für ihre Tänze. Dementsprechend ist es eher schockierend, wenn die 23-Jährige mal schlechter bewertet wird. Das geschah vergangene Woche, als sie für ihren Jive „nur“ 26 Punkte bekam. Und es sollte noch schlimmer kommen.

Denn zum ersten Mal gehören Anna Ermakova und Valentin Lusin bei der Verkündung zu den Wacklern und wurden in rotes Licht getauft. Ein ungutes Gefühl, wie das Model auf Instagram verrät: „Alles in allem war der letzte Freitag ein beängstigender Abend, die rote Ampel hat mich auf jeden Fall aufgerüttelt und mir noch mehr Motivation für diese Woche gegeben – wir haben wirklich bis zum Äußersten hart trainiert!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anna Ermakova glänzt beim Trio-Dance

Nachdem die 23-Jährige den Jive hinter sich gebracht hatte, konnte sie im anschließenden Trio-Dance gemeinsam mit Massimo Sinato und Valentin Lusin wieder glänzen. Dafür holte sie sich dann auch wieder die gewohnten 30 Punkte ab.

Im Halbfinale (12. Mai 2023) stehen nun Wiener Walzer und Contemporary auf dem Plan. Außerdem gibt es den berühmtberüchtigten „Impro Dance Even More Extreme“, wo die Paare in kürzester Zeit einen improvisierten Tanz auf das Parektt zaubern müssen. Wir sind gespannt!

Mehr News:

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.