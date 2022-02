Lena Meyer-Landrut: Diese Worte irritieren – „Wurde aufgegeilt“

Dass Lena Meyer-Landrut sich selbst nicht so ernst nimmt, dürfte bereits seit ihrem Debüt-Auftritt bei „Unser Star für Oslo“ im Jahr 2010 klargewesen sein. Seitdem sind einige Jahre, Songs und auch TV-Projekte vergangenen, doch Lena Meyer-Landrut gibt sich öffentlich immer noch so locker wie zu Beginn ihrer Karriere.

Lena Meyer-Landrut überrascht jetzt auf Instagram. (Archivbild). Foto: IMAGO / POP-EYE

Aber: Mittlerweile ist die Sängerin etwas zurückhaltender, was berufliche Infos angeht. Auch auf Social Media hält sich Lena Meyer-Landrut etwas bedeckter. Überraschend ist deshalb nun auch ihre neueste Instagram-Story.

Lena Meyer-Landrut: Überraschende Worte – „Wurde aufgegeilt“

In der sieht man die einstige ESC-Gewinnerin und „The Voice Kids“-Jurorin in Selfie-Position in einem schlichten weißen Tanktop gekleidet. Im Video lässt sei ihre rund 4,2 Millionen Follower wissen: „Ich habe heute remote für ‚The Voice Kids‘ gearbeitet und wurde aufgegeilt. Und habe nichts gepostet.“ Letzteren Satz sagt Lena genauso sarkastisch wie man es öfter von ihr kennt. Überraschend ist allerdings die Tatsache, dass sie damit bereits erste Infos zu der Show gibt.

Lena Meyer-Landrut: Kurzes Update für Fans

Und weiter sagt sie: „Und wollte jetzt nur einmal ganz kurz den Glam auf dem Gram lassen. Das war dann auch mein Beitrag zum Instagram-Tag. Haltet die Ohren steif.“

Immerhin wissen ihre Fans nun, dass die Dreharbeiten zur neuen zehnten Staffel von „The Voice Kids“ angefangen haben dürften. Erst im Oktober 2021 wurde bekannt, dass Lena Meyer-Landrut, die dort schon mit Mark Forster zusammenarbeitete, nach einjähriger Pause wieder zurück auf dem Jurystuhl in der Sat.1-Show sitzen wird. Damals verkündete sie: „Macht Euch ready, denn ich bin zurück! Und zur Jubiläumsstaffel motivierter denn je.“

So wirklich motiviert klingt ihr aktueller Instagram-Beitrag jetzt aber noch nicht, liebe Lena.

Das wird zum Start dann aber sicher wieder anders. Die neue Staffel von „The Voice Kids“ soll im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden. Einen genauen Sendetermin hat Sat.1 bislang allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Bis es soweit ist, versüßt Lena Meyer-Landrut ihren Fans immer mal wieder den Alltag mit sexy Posts.