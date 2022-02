Lena Meyer-Landrut macht es wirklich offiziell – Fans flippen aus: „Endlich“

Gute Neuigkeiten für die Fans von Lena Meyer-Landrut!

Nach einer längeren Pause im letzten Jahr ist die ESC-Siegerin mittlerweile wieder voll da, veröffentlichte neue Songs und kündigte sogar ihr TV-Comeback an. Nun hat Lena Meyer-Landrut ihren ersten Auftritt bei „The Voice Kids“ sogar richtig offiziell gemacht!

Lena Meyer-Landrut mit überraschender Neuigkeit – Fans happy

Nachdem Lena Meyer-Landrut bereits am Montag in ihrer Instagram-Story einen Einblick in die Dreharbeiten von „The Voice Kids“ gab, setzt sie am Dienstag noch einen drauf.

„'The Voice Kids' geht wieder los und ich bin dabei“, schreibt sie mit Herzchenaugen zu einem Foto, auf dem sie selig lächelnd im Jury-Stuhl sitzt. Dann kommt die Hammer-Nachricht: „Ab dem 4.3. auf Sat.1“, ergänzt sie noch mit vielen schwarzen Herzen.

Damit hat die 30-Jährige mal eben den Sendestart der neuen Staffel verraten und ihre Fans sehr glücklich gemacht. Die kommentieren:

„Die Vorfreude ist groß“

„Wird auf jeden Fall geschaut und nur wegen dir“

„Queen L is back“

„Endlich“

„Freue mich sehr darauf“

Lena Meyer-Landrut ohne Mark Forster bei „The Voice Kids“

Ein Wermutstropfen scheint es aber für die „The Voice Kids“-Zuschauer dennoch zu geben.

So schreibt ein Fan: „Aber schade, dass Mark nicht dabei ist, liebe ihre kleinen Fights.“ Tatsächlich waren die ESC-Gewinnerin und Mark Forster ein beliebtes Team bei den Zuschauern, doch Lena Meyer-Landrut wird sich sicher auch alleine gut schlagen.

