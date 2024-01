Lena Meyer-Landrut: Damit rechnete wohl niemand – „Einfach nur Hass“

Nicht immer ist alles nur Glanz und Glamour im Leben der Stars und Sternchen. Das beweist jetzt einmal mehr „The Voice Kids“-Jurorin Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin und ESC-Gewinnerin von 2010 steckt derzeit mitten in den Dreharbeiten für die neue Staffel der Musiksendung. Laut Sat.1 startet diese am 7. Januar.

Für die Beteiligten wie Lena Meyer-Landrut bedeutet das zwar Spaß, aber auch Stress und weniger Schlaf. Was das für Lena konkret heißt, verrät sie jetzt gegenüber ihren Fans bei Instagram.

Lena Meyer-Landrut ist sauer

Dort teilt die 32-Jährige ein Video in ihrer Instagram-Story, sitzt dabei mit einem Kaffeebecher in der Hand im Auto und wirkt noch recht müde. Kein Wunder, schließlich wurde sie um eine Stunde Schlaf gebracht, wie sie erzählt. „Guten Morgen, heute ist Tag 3 und man sieht den langsamen Verfall in meinem Gesicht. Gott sei Dank holen wir gerade Philipp ab und der schminkt mich gleich“, erklärt die Raab-Entdeckung im Netz. Mit Philip meint sie ihren langjährigen Make-up-Artist Philipp Verheyen, der Lena schon seit fast neun Jahren aufhübscht.

Für „The Voice Kids“ hat Lena eine Haarverlängerung (Extensions) bekommen, auch die sind Thema in ihrer morgendlichen Autofahrt-Instagram-Story: „Das einzig Gute an diesen Horror-Extensions ist immer, dass meine Haare an Tag 3 trotz drauf schlafen immer noch geil aussehen. Das liebe ich an Extensions. Und natürlich, dass ich lange geile Haare habe. Alles andere ist für mich einfach nur Hass. So, um damit mal in den Tag zu starten.“ Huch, mit diesen Worten rechnete wohl niemand.

Das ist „The Voice Kids“:

In der Show werden Gesangstalente zwischen 8 und 14 Jahren gesucht

Sie basiert auf dem Konzept der Show „The Voice of Germany”

Sie wurde erstmals am 5. April 2013 bei Sat.1 ausgestrahlt

Doch auszuschlafen war für Lena an diesem Morgen wichtig. „Eigentlich wären wir heute um 8.30 Uhr losgefahren. Dann wäre ich um 8 Uhr aufgestanden. Das habe ich gestern um 12 Uhr noch in eine Gruppe geschrieben. ‚Hallo Leute, können wir bitte um 9.30 Uhr losfahren und was von der Hair- und Make-up-Zeit runterstreichen?‘ Sozusagen auf Philipps Kosten, damit ich bis 9 Uhr schlafen kann.“ Doch aus dem Vorhaben wurde nichts, es kam alles anders, wie Lena Meyer-Landrut weiter erzählt. „Wer klingelt heute Morgen um 8 Uhr an meiner Tür? Sanitär-Wartungsservice.“

Das Resultat ihres frühen Aufstehens werden die Zuschauer ab Frühjahr zu Gesicht bekommen, dann soll die 12. Staffel „The Voice Kids“ starten. Neben Lena sitzen auch Wincent Weiss, Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo auf dem Jurystuhl.