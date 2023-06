Lena Meyer-Landrut spricht offen über ihre Familie: „Ist das unglaublich“

Sie ist wieder da. Am Freitag (16. Juni 2023) veröffentlichte die ESC-Siegerin von 2010 endlich einen neuen Song. Für die Fans ein emotionaler Moment. Aber auch für die Sängerin selbst, wie sie nun offen via Instagram verlautbaren ließ.

So veröffentlichte Lena Meyer-Landrut gleich zwei neue Fotos auf Instagram. Wir sehen Lena in einem weißen Hemd, die 32-Jährige lacht herzhaft, es scheint ihr richtig gut zu gehen. Dass dieser Eindruck nicht täuscht, beweisen auch die Worte, die Lena auf Instagram an ihre Fans richtet.

Lena Meyer-Landrut erwähnt ihre Familie

„Es geht endlich wieder los. Und ich fühle alles gleichzeitig. Vor allem aber Frieden und Dankbarkeit dafür, dass ich so ein fucking Glück habe. Gesund und sicher zu sein, Familie und Freunde zu haben, bei denen ich mich fallen lassen kann. Jeden Tag etwas machen zu dürfen, was ich liebe. Die Möglichkeit, entscheiden zu können, frei denken und handeln darf. Meine Fresse ist das unglaublich!“, schreibt Lena Meyer-Landrut.

Und weiter: „Danke an so viele tolle Menschen, die mich unterstützen, an die tollste Community, die an meiner Seite ist in allen Hochs und Tiefs. Ich sehe euch. Danke an mein Team, das ist erst der Anfang von dem neuen Kapitel und ich bin unglaublich froh, dass wir ehrlich und auf Augenhöhe miteinander arbeiten, kommunizieren. Heute wird noch ein verrückter Tag, lasst euch das gesagt sein. Der Tag heute hat ein paar mehr Stunden als sonst.“

Was genau die Fans erwartet, das ist noch eine Überraschung. Gespannt sind sie aber auf jeden Fall. „Ich bin so stolz auf dich Lena. Happy Release Day. Mach weiter so, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ganz viel Liebe an dich“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ganz viel Liebe an dich und das ganze Team.“

Der neue Song heißt übrigens „What i want“. Da darf man sich schon auf das neue Album freuen. Zuletzt tauchte ein Foto von Lena Meyer-Landrut auf. Es zeigt sie mit Mark Forster.