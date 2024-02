Lena Meyer-Landrut: Jetzt herrscht Gewissheit – „Dann werde ich traurig“

Lena Meyer-Landrut, die Deutschland mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest begeisterte, lässt jetzt tief in ihre Seele blicken. In ihrer neuesten YouTube-Doku „Making Loyal“ gewährt sie ihren Fans exklusive Einblicke in die Entstehung ihres neuen Albums und offenbart dabei mehr von sich, als jemals zuvor.

Lena Meyer-Landrut möchte authentische Musik machen

In einem Meer aus Emotionen navigiert Lena durch die Höhen und Tiefen ihres kreativen Prozesses und ihres Innenlebens. „Ich glaube, grundsätzlich bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich die Sachen als Mittel zum Zweck mache“, reflektiert sie über das vergangene Jahr.

+++ Lena Meyer-Landrut wagt radikalen Schritt – „Habe sowas noch nie gemacht“ +++

Während die Aufnahmen schöne Momente mit Lena im Tonstudio einfängt, blendet die Doku auch die unangenehmen Momente ein: Die Absage ihrer Sommer-Tour 2022 und die Enttäuschung ihrer Fans. Zu jener Zeit zeigte sich die „The Voice Kids“-Jurorin von einer verletzlichen Seite: „Es schmerzt mich zutiefst, viele von euch zu enttäuschen.“

Lena Meyer-Landrut: „Dann werde ich traurig“

Die kurzen Einblicke in Lenas Musikprozess zeigen, dass hinter der selbstbewussten Fassade auch Unsicherheit lauert. Die Sängerin will sich vom Druck des Musikmarktes befreien und Kunst schaffen, die nicht nur kommerziell erfolgreich ist, sondern die sie als Künstlerin erfüllt. „Warum mach ich das dann überhaupt? Dann werde ich traurig“, erklärt sie. Für ihr nächstes Album hat sie sich fest in den Kopf gesetzt: „Das Album ist für mich erfolgreich, wenn ich glücklich damit bin!“

Die Begeisterung und Unterstützung ihrer Community ist ihr Rückhalt. Im Live-Chat der des YouTube-Videos überschlagen sich die Kommentare: „Ich glaube an dich“, „Bin geflashed“ und „Das gibt so schöne ‚Only Love‘ Vibes“ sind nur einige der liebevollen Botschaften ihrer Fans.

Mit der Ankündigung zusätzlicher Episoden gewährt Lena ihren Fans einen Einblick in eine Reise, die weit über die bloße Entstehung eines Albums hinausgeht.