Lena Meyer-Landrut lässt Bombe platzen – darauf haben Fans lange gewartet

Auf diese Nachricht haben die Fans von Lena Meyer-Landrut gewartet!

Erst mit einem mysteriösen Video, dann etwas konkreter, hat die Sängerin angekündigt, dass es wieder neue Musik von ihr zu hören gibt! Was da auf die Fans zukommt? Darüber wird noch fleißig spekuliert.

Lena Meyer-Landrut lässt Bombe platzen

Es hatte sich vor einigen Wochen bereits angekündigt. Als die 32-Jährige ein Foto aus dem Tonstudio postete und dazu schrieb: „Studio mudio“, da war für viele Fans klar: Lena Meyer-Landrut nimmt neue Musik auf. Selbst dazu geäußert hatte sich die „The Voice Kids“-Jurorin nicht. Bis jetzt.

Denn die 32-Jährige teilte ein simples Video auf Instagram. Darin zu sehen: Ein schwarzer Hintergrund und „Lena“ als pinker Schriftzug. Dazu schrieb sie die eindeutigen Worte „New chapter incoming“. Für die Fans war dieses Video bereits Grund genug, vor Freude komplett auszurasten. „Hype, Hype, Hype, Hype“, kommentierte jemand unter dem Video. „Sie setzt halt eiskalt wieder einen drauf“, ist sich ein anderer Fan sicher.

Und es scheint ganz so, als wollte die Sängerin ihre Fans nicht mehr lange auf die Folter spannen. Schließlich haben sie schon einiges an Wartezeit hinter sich. Zuletzt hatte Lena Meyer-Landrut im Dezember 2022 eine Winter-Version ihres Hits „Looking for Love“ veröffentlicht. Seither warteten die Fans sehnsüchtig auf neue Musik.

Neue Single, dann neues Album?

Kurz nach dem Video hat die 32-Jährige noch einen drauf gesetzt und mit einem Foto nachgelegt. Zu sehen ist Lena Meyer-Landrut, wie sie auf dem Boden sitzt und in die Kamera blickt. Dabei trägt sie nichts als ein weißes Oversize-Hemd. Auch der Hintergrund ist weiß und grau gehalten. Nur links oben in der Ecke prankt der pinke Schriftzug „Lena“, den man auch schon im vorherigen Video gesehen hat.

Dazu schreibt die Sängerin: „16/06 What I Want, Pre-Save Single, let’s goooo!“. Scheint ganz so, als wäre da schon ganz bald eine neue Single im Anmarsch. Und wer weiß, vielleicht ist das auch der Auftakt für ein neues Album? Die Fans jedenfalls hoffen darauf und sind sich sicher: „The Queen is back in the game“.