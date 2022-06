Lena Meyer-Landrut: Liebe Worte an IHN – „Damals dachten wir, besser wird's nicht mehr“

Lena Meyer-Landrut schwimmt gerade wirklich auf der Welle des Erfolgs. Die Sängerin, die 2010 als zweite Deutsche überhaupt den Eurovision Song Contest (ESC) gewann, hat sich über die Jahre zu einem echten Star gemausert.

Und das nicht nur in Deutschland. Auch die Japaner fahren voll auf Lena Meyer-Landrut ab. Wird ihr Song „Life was a beach“ im Land der aufgehenden Sonne doch hoch und runtergespielt und avancierte in kürzester Zeit zu einem echten Social-Media-Hit.

Lena Meyer-Landrut: Süße Nachricht an Musik-Kollege Nico Santos

Doch damit nicht genug. Auch der Track „Better“, den Lena mit ihrem Kollegen Nico Santos bereits 2019 aufnahm, ist noch immer ein Hit. In Deutschland wohlgemerkt.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Durch den Sieg beim ESC 2010 wurde Lena berühmt

Mit Kollegen wie Mark Forster oder Wincent Weiss war sie bereits bei „The Voice Kids“ zu sehen

Ihre Tour musste Lena Meyer-Landrut 2022 absagen

Zu Themen rund um Baby, Mann und Familie äußert sich Lena Meyer-Landrut nicht

Platin haben die beiden Popstars nun für den Song erhalten. Grund genug für Lena, ihrem Kollegen eine süße Nachricht via Instagram zu senden.

„Better Platin als Gold!! Danke ihr wilden Streamers da draußen. An alle, die unsere Single noch immer feiern. Nico Santos, wir sind wieder on fire“, schreibt Lena Meyer-Landrut bei Instagram.

Lena Meyer-Landrut: Fans feiern sie und Nico Santos

Klar, dass da auch die Fans ausrasten. „Und damals dachten wir, besser wird's nicht mehr“, jubelt beispielsweise ein Fan. Und eine Followerin ergänzt: „Ich liebe diesen Song so sehr!“ Da scheint sie nicht die einzige zu sein. Schließlich bekommt man erst Platin in Deutschland, wenn man mindestens 400.000 Einheiten einer Single verkauft hat.

