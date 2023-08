Lena Meyer-Landrut präsentiert neuen Song: Er ist mit einem Warnhinweis versehen

Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen hierzulande: Lena Meyer-Landrut klettert die Karriereleiter immer weiter rauf. Es begann alles mit ihrem Sieg beim „Eurovision Song Contest“ 2010, wo sie mit ihrem Song „Satellite“ die meisten Punkte für Deutschland holte. Seither hat sich einiges getan bei der 32-Jährigen.

Mehrere Hits, Duette mit anderen erfolgreichen Musikern und eine enorme Reichweite auf Instagram sind nur einige der Meilensteine auf ihrem beruflichen Weg. In letzter Zeit ist es musikalisch allerdings ruhiger um Lena Meyer-Landrut geworden. Zumindest was ihre eigenen Kreationen anbelangt. Das ein oder andere Cover veröffentlicht sie schon noch. Ihr neustes Lied ist für manche Zuhörer jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Lena Meyer-Landrut warnt vor ihrem neuen Song

Auf Instagram teilt sie die frohe Botschaft nun offiziell: Sie hat mal wieder neue Musik für ihre Fans. Zwar covert sie dabei bloß den Song „Ice Cream Man“ von der Sängerin Raye, doch ihre Follower freuen sich trotzdem über den neuen Input der 32-jährigen Hannoveranerin.

Für den Song hat sie auch ein eigenes Musikvideo gedreht, dass sie ihren Anhängern natürlich nicht vorenthalten möchte. Doch schaut man sich den Instagrambeitrag genauer an, entdeckt man in der Beschreibung einen Warnhinweis zu dem Song. Was hat es damit bloß auf sich?

Lena Meyer-Landrut singt über sexualisierte Gewalt

„Triggerwarnung: Der Inhalt des Liedes befasst sich mit dem Thema sexualisierter Gewalt.

Es beschäftigt sich mit einer Thematik, die von einigen Hörerinnen und Hörer als beunruhigend empfunden werden könnten“, steht in der Beschreibung. Zum Hintergrund: In dem Lied „Ice Cream Man“ verarbeitet die Sängerin Raye traumatische Erlebnisse aus ihrer Jugend. Sie singt davon, dass sie sexuell belästigt wurde und bis heute noch mit den Folgen zu kämpfen hat.

Damit niemand beim Hören des Songs getriggert wird, klärt die Sängerin ihre Fans im Vorfeld lieber auf. Diese sind ihr dankbar für die neue Musik und den Hinweis. Eine Nutzerin schreibt beispielsweise: „Wow, Gänsehaut, und danke für die Triggerwarnung.“ Eine weitere kommentiert: „Tolles Lied, danke, dass du mit dem Song auf sowas aufmerksam machst.“