Lena Meyer-Landrut zeigt sich sexy: „Lass dich doch aufgeilen“

Lena Meyer-Landrut scheint es wieder besser zu gehen. Die 32-Jährige hatte im August im Urlaub in Kitzbühel einen Reitunfall und erlitt dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch. Liegen und ausruhen stand danach erst einmal auf dem Programm.

Mittlerweile ist Lena Meyer-Landrut aber längst wieder ins Arbeitsleben eingetaucht, rührte bereits ein wenig die Werbetrommel für ihre Synchronrolle im Film „Trolls 3“ und zeigt sich nun wieder glamourös gestylt bei einem Shooting im Netz.

Lena Meyer-Landrut: „Lass dich doch aufgeilen“

Es ist länger her, dass Lena Meyer-Landrut ein paar Worte zu ihren 5,6 Millionen Instagram-Followern sprach. Jetzt meldet sich die Sängerin mit ein paar mysteriösen Infos zurück und teilt ein paar sexy Einblicke. „Ich würde anbieten, mal wieder hier in die Kamera zu quatschen. Wir haben nämlich Fitting für nächste Woche. Weil ich nächste Woche in Paris bin. Und da haben Lena und Phili gesagt: ‚Lass dich doch aufgeilen und ein paar Bilder davon machen.‘“

Und weiter: „Jetzt machen wir ein paar Bilder – vom aufgegeilten Fitting. Von Sachen, die es nicht schaffen, das Outfit für Paris zu sein“. Lena trägt dabei ein sexy glitzerndes, blaues Oberteil oder Kleid (sie zeigt sich nur bis zum Oberkörper) und wirkt happy.

Lena Meyer-Landrut in Paris

Mit Phili meint sie natürlich ihren Make-up-Artist Philipp Verheyen, der bei wichtigen Shootings und Terminen der einstigen ESC-Gewinnerin nicht fehlen darf. Und auch beim jetzigen Shooting stylt er Lena ein wenig auf, um sie schon für ihren angekündigten Paris-Trip vorzubereiten.

Vielleicht auch interessant für dich:

Was Lena Meyer-Landrut da genau macht, ist nicht sicher, aber am wahrscheinlichsten ist ein Besuch bei der Paris Fashion Week. Die findet dieses Jahr vom 25. September bis 3. Oktober in Frankreichs Hauptstadt statt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die „The Voice Kids“-Jurorin auf der Pariser Modewoche zugegen ist. Und das nicht immer nur als Gast in der Front Row. Bereits 2017 gab sie dort sogar schon ihr Debüt als Model auf dem Catwalk für eine Beautymarke.