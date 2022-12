Lena Meyer-Landrut kündigt Auszeit an – und appelliert an Fans

Weihnachtliche Grüße von Lena Meyer-Landrut! Die Sängerin meldet sich über den Instagram-Account ihrer Klamottenmarke „A lot less“ und wünscht ihren Fans schöne Feiertage. Doch sie hat auch eine ganz besondere Bitte an sie.

Weihnachten ist ja bekanntlich die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Der perfekte Anlass also, mal das Handy wegzulegen und sich einzig und allein auf sich und seine Liebsten zu konzentrieren. Das dachte sich jetzt auch Lena Meyer-Landrut und kündigt eine Social-Media-Auszeit an.

Lena Meyer-Landrut mit Appell an ihre Fans

„Es weihnachtet sehr und wie letztes Jahr auch machen wir eine Weihnachtspause und posten nichts. Einfach mal ein bisschen Ruhe und Zeit ohne Handy“, sagt Lena Meyer-Landrut in dem Video bei Instagram. Ein ganz besonderer Dank gilt ihren Fans, die sie in diesem Jahr unterstützt haben. Doch genau an sie appelliert die „Satellite“-Sängerin jetzt.

„Wir wollen die Zeit nutzen und genießen. Also macht mal die Geräte aus, Leute, und die Herzen auf“, bittet sie liebevoll. Die Fans feiern diese Einstellung, nehmen sich ihre Worte zu Herzen. Eine Frau kommentiert prompt: „Super Vorschlag! Schöne Feiertage Lena.“ Eine weitere schreibt: „Gute Idee! Danke für die Inspiration.“

Lena Meyer-Landrut macht eine Ausnahme

Eigentlich war die handyfrei Zeit sogar für nach den Feiertagen angesetzt, wie es in dem Video heißt. Doch wie es scheint, macht Lena Meyer-Landrut auf ihrem privaten Account eine Ausnahme. Denn dort meldet sich die 31-Jährige dann doch mit Weihnachtsgrüßen bei ihren Fans.

„Ich lege das Handy eigentlich für Social Media weg und wollte nichts posten. Aber ich dachte ‚Komm, ich poste doch was‘ und schicke euch mal einen lieben Gruß raus.“ Doch es bleibt wohl vermutlich eine Ausnahme, denn sie verabschiedet sich indirekt: „Vielleicht quatsche ich euch zum neuen Jahr noch ein bisschen voll.“

