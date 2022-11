Lena-Meyer-Landrut: Sexy Foto lässt Fans träumen – „Ich liebe das Tattoo“

Lena Meyer-Landrut lässt es sich gut gehen. Während die meisten Deutschen derzeit über die inkonstanten Temperaturen und den Regen klagen, hat sich die Sängerin eine Auszeit gegönnt. Und wo urlaubt es sich am besten? Richtig, im legendären „Stanglwirt“ am Wilden Kaiser in Kitzbühel.

Dort wo gerne mal die Schönen und Reichen ihre Freizeit verbringen, machte sich auch Lena Meyer-Landrut in der vergangenen Woche eine schöne Zeit, wie sie nun auf Instagram verriet. So feierte Freundin Anna ihren Geburtstag und verbrachte die Zeit mitsamt ihrer Freundinnen beim Wellness.

Lena Meyer-Landrut entspannt in Kitzbühel

Dementsprechend entspannt wirkt die Damenriege auch auf den Fotos, die Lena auf ihrem Instagramprofil zeigte. Und auch der Sängerin scheinen die Tage fernab der Heimat gut gefallen zu haben.

Da sehen wir Lena im knappen Bikini während eines Schnee-Schauers im Pool, beim festlichen Kaiserschmarrn-Genuss oder im weit geöffneten Bademantel auf dem Balkon. Klar, dass die Fans bei diesen Bildern ins Schwärmen geraten.

Fans geraten bei den Bildern ins Träumen

„Könnt ihr mich beim nächsten Mal auch einladen“, fragt beispielsweise ein Fan hoffnungsvoll. Und ein anderer ergänzt: „Einfach nur wunderschön und total bezaubernd.“ Einer dritten Anhängerin ist dagegen etwas ganz anderes ins Auge gestochen. Sie hatte nämlich das kleine Tattoo auf Lenas linkem Bein entdeckt. „Ich liebe das Tattoo auf deinem Fuß“, schwärmt die Instagram-Followerin.

Wirklich schön, dass sich die Sängerin auch Zeit für sich nimmt. Hatte die ehemalige „The Voice“-Kollegin von Mark Forster doch zuletzt im Podcast „Hotel Matze“ verraten, dass sie recht wenig von sich halte. Auch, weil ihr Vater die Familie früh verließ und sie ohne ihn groß werden musste. Da tut so ein Mädelstrip doch gleich doppelt gut.