Lena Meyer-Landrut sieht Mann im Restaurant: Sie springt sofort auf

Auf Instagram ist ein unglaubliches Video mit Lena Meyer-Landrut aufgetaucht. Es zeigt sie in einem unbekannten Restaurant, in dem sie anscheinend zu Gast war. Plötzlich entdeckt sie einen Mann am Piano und spricht ihn kurzerhand an. Was dann geschieht, sorgt für Begeisterung. Die restlichen Restaurantbesucher kommen aus dem Staunen nicht mehr raus.

Lena Meyer-Landrut trifft auf IHN

Das Video wurde auf der Seite von Emilio Piano veröffentlicht. Bei dem Mann handelt es sich um einen Pianisten, der aktuell in den sozialen Netzwerken viral geht. Er postet dort vorrangig Videos, in denen er in der Öffentlichkeit Klavier spielt und immer wieder spontanen Duetten zusagt.

Und genau dieser Musiker ist in demselben Restaurant wie Sängerin Lena Meyer-Landrut. Als sie ihn erkennt, nutzt sie die Chance und spricht ihn an. „Willst du vielleicht einen Song mit mir singen?“, fragt sie schüchtern. Das lässt sich Emilio Piano nicht zweimal sagen. Die 31-Jährige gibt ihm die ersten Töne vor und schon geht es los.

Lena Meyer-Landrut begeistert mit spontaner Gesangseinlage

Zusammen performen die beiden Lenas neusten Song „Loyal to myself“ und sorgen für Begeisterung bei den Gästen. Später veröffentlicht Emilio Piano das Video bei Instagram und schreibt dazu: „Ich habe Lena Meyer-Landrut in einem Restaurant getroffen. Später erzählte sie mir, dass dies ihr neues Lied ist, das heißt „Loyal to myself“. Lena ist eigentlich eine der bekanntesten Sängerinnen in Deutschland.“

In den Kommentaren feiern die Fans das spontane Duett und loben vor allem die ehemalige ESC-Gewinnerin für diesen Auftritt. „Ich liebe sie seit Satellite. Tolle Stimme, wunderschöne Frau und ein absolut netter Mensch. Vielleicht eine der schönsten Frauen der Welt“, schreibt ein Fan unter dem Video. Ein weiterer kommentiert: „Wow, einfach nur wow. Auf das Duo hab‘ ich gewartet!“