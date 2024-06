Lena Meyer-Landrut macht überraschendes Geständnis – „Kleines Trauma“

Seitdem sie im Jahr 2010 den „Eurovision Song Contest“ gewann, lebt Lena Meyer-Landrut ein Leben auf der Überholspur. Mit Songs wie „Taken by a Stranger“ und „Loyal to Myself“ sang sie sich in die Herzen ihrer Fans, als Coach der Prosieben-Show „The Voice Kids“ machte sie ebenfalls eine gute Figur.

In letzter Zeit sprach Lena Meyer-Landrut immer öfter über psychische Probleme, gegen die sie ankämpft. Nachdem die Sängerin ihre Depressionen öffentlich machte, rang sich die 33-Jährige nun zu einem weiteren Geständnis durch.

Lena Meyer-Landrut hat immer noch Angst

Am 1. Juni startete Lena Meyer-Landruts diesjährige Tour in Leipzig. Bereits seit Wochen kündigt die Musikerin, die 5,8 Millionen Instagram-Follower hat, die große Tour auf ihrem Profil an. Der „ESC“-Star wirkt stets selbstbewusst auf der großen Bühne und erobert die Herzen der Zuschauer im Sturm. In einem Interview mit Apple Music verrät die Sängerin nun jedoch, dass das nicht immer der Fall war.

Nur ein Jahr nach ihrem „ESC“-Sieg ging es für Lena Meyer-Landrut auf Tour. Die damals 19-Jährige war mit dieser Situation völlig überfordert und berichtet: „Ich habe irgendwie so ein kleines Trauma mitgenommen bei meiner allerersten Tour. Das werde ich nicht los, egal wie viel ich mich darüber austausche oder wie viel Feedback ich kriege.“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Da teilweise nur 14.000 von den möglichen 15.000 Tickets verkauft wurden, bezeichnete die Presse die Auftritte als „Tour-Flop“. Lena Meyer-Landrut erinnert sich: „Das hat sich so richtig in mein Gehirn gebrannt. Das ist ganz, ganz schlimm für mich.“ Vor ihrer Teilnahme am „ESC“ hatte die Musikerin noch nie zuvor auf einer Bühne gestanden. Zudem wurde Meyer-Landrut auf die Tour nicht gut vorbereitet.

Die Sängerin stellt rückblickend fest: „Es konnte einfach nicht so gut sein. Eigentlich war es unfair, mich auf die Bühne zu stellen. Es hat mich auf jeden Fall gut mitgenommen und es begleitet mich bis heute, ich werde es nicht los. Ich habe einfach Angst.“ Die Erinnerung an diese erste Tour scheint für die Musikerin auch heute noch äußerst präsent zu sein.

Trotz des Traumas von damals freut sich Lena Meyer-Landrut auf ihre diesjährige Tour. Der „The Voice„-Star bekräftigt: „Es wird schön und ich gebe mir ganz viel Mühe.“