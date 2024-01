Lena Meyer-Landrut findet traurige Worte – „Ein Jahr voller Verwirrungen“

Das Jahr 2024 ist eingeläutet und kurz vor dem Jahreswechsel nahm sich Lena Meyer-Landrut noch etwas Zeit, ein paar Worte im Netz loszuwerden. Die Sängerin, die 2010 den Eurovision Songcontest (ESC) gewann, lässt dabei das alte Jahr noch einmal Revue passieren.

Was ihre Fans schnell merken werden: Lena Meyer-Landruts Worte lassen einige Fragezeichen aufkommen.

Lena Meyer-Landrut mit traurigen Worten

Auf Instagram teilt Lena Meyer-Landrut ein paar Zeilen mit ihren Fans. Eine Woche lang war es still um sie, was neue Posts betraf. Nach Weihnachten nahm die Sängerin nun also den Jahreswechsel zum Anlass, sich von der Seele zu schreiben, was sie derzeit beschäftigt.

Ihre Worte beginnen mit „danke 2023. Du hast mich so einiges gelehrt.“ Ganz so einfach war das vergangene Jahr offenbar nicht für die 32-Jährige, insbesondere die letzten beiden Monate. Denn weiter schreibt sie die traurigen Zeilen:

„Das war für mich ein Jahr voller Verwirrungen und Unsicherheiten. Der November und Dezember haben mir nochmal den Rest gegeben, aber vielleicht war das auch gut so, schön tief nach unten und dann: nachdenken, reflektieren und mit neuen Gedanken, neuer Energie und neuem Mut ins nächste Jahr.“

Lena Meyer-Landrut: Ihre Vorsätze für 2024

Ein paar Vorsätze hat Lena jetzt aber auch, um – so sieht es zumindest aus – das Jahr 2024 anders angehen zu lassen als 2023. Was sie von nun an nämlich mehr beherzigen will, ist: „Authentischer. Mehr bei mir. Zurück zu mir. Weniger Druck. Mehr Spaß.“ Zumindest körperlich ging es der „Trolls“-Synchronsprecherin vergangenes Jahr nicht so gut. Bei einem Reitunfall im August erlitt die Musikerin einen doppelten Kreuzbeinbruch. Die Folge: Sie musste wochenlang Schmerzen ertragen und sich vor allem schonen.

Immerhin kann sie diese Erfahrung jetzt ad acta legen und nach vorne blicken. „Ich freu mich drauf“, lässt Lena Meyer-Landrut ihre Fans noch wissen.

Da darf man gespannt sein, was die neue Lena Meyer-Landrut für dieses brandneue Jahr alles für ihre Fans parat hat.