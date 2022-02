Lena Gercke: Urlaubsvideo endet in Shitstorm! „Die Umwelt dankt“

Puh, diese Aktion von Lena Gercke ging nach hinten los!

In Deutschland ist es nass, grau und kalt – viele Stars entfliehen daher aktuell gen Süden und lassen ihre Fans auf Instagram an den wärmeren Eindrücken teilhaben.

So auch Lena Gercke, die am Wochenende nach Dubai flog. Allerdings arbeitet die GNTM-Siegerin dort auch – ihre Fans haben allerdings kein Verständnis und freuen sich ganz und gar nicht über die Eindrücke, die Lena Gercke mit ihnen teilt.

Lena Gercke meldet sich aus dem Urlaub – Shitstorm!

Wie viele Stars und Sternchen verabschiedete sich auch Lena Gercke kürzlich in wärmere Gefilde. Das Model weilt seit Montag in Dubai, shootet dort offenbar auch für ihre neue Kollektion beim Online-Shop „About You“.

Lena Gercke muss Kritik einstecken. (Archivfoto) Foto: imago images/Future Image

Wie happy die 33-Jährige in den Arabischen Emiraten ist, zeigte sie am Dienstag in einem Reel, in dem sie den dicken Wintermantel in Berlin gegen ein knappes Outfit und ein glückliches Lächeln in der Wüste tauscht. Ihr Kommentar: „Bye B!“

Ihre Anhänger teilen die Freude jedoch so gar nicht, kritisieren den Aufenthaltsort der Moderatorin.

„Die Umwelt dankt“

„Dafür wird sie auch grad gehatet...nur noch am Reisen“

„Gebt den Leuten Macht und du siehst ihren Charakter“

„Die Kampagne hätte man auch in Deutschland abdrehen können, stattdessen einfach nach Dubai fliegen, wa?“

Lena Gercke steht für Urlaubsziel in der Kritik

Bereits am Montag veröffentlichte die Mutter der kleinen Zoe ein Foto aus der Wüste, auf dem sie frech die Zunge in Richtung Kamera streckt.

Auch dort kritisierten die Instagram-Fans Dubai als Urlaubsziel. „Findest du es okay, für ein Land zu werben, in dem Aktivisten in Gefängnissen landen und gefoltert werden?“, schreibt ein Mann. Ein anderer Kommentar lautet schlicht: „Zweifelhaftes Reiseziel.“

Lena Gercke selbst hat sich zu der Kritik bisher nicht geäußert – in ihrer Instagram-Story ist sie stattdessen mit dem Fitting ihrer neuen Kollektion beschäftigt. (kv)