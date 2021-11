Lena Gercke gibt es endlich zu: DAS haben sich Fans schon lange gefragt

Seit ihrem GNTM-Sieg im Jahr 2006 steht Lena Gercke im Rampenlicht. Vor allem ihr Aussehen wird dabei natürlich genau unter die Lupe genommen.

Lena Gercke ist allerdings ein waschechter Profi, der stets top-gestylt auftritt. Nun lüftet die 33-Jährige jedoch ein lang gehütetes Styling-Geheimnis.

Lena Gercke bringt Licht ins Dunkel: Rätsel um Frisur von Baby Zoe endlich gelöst

Im Sommer 2020 wurde Lena Gercke zum ersten Mal Mama. Seitdem dreht sich im Leben des Topmodels nicht mehr alles um Fotoshootings, Meetings und Modenschauen, sondern um Babybrei, Windeln wechseln und Schlafmangel.

Ihr Baby versucht Lena Gercke so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihr Familienglück mit Dustin Schöne möchte sie allerdings nicht verstecken, wie Fotos aus dem Sommer zeigen.

Auf zwei Schwarz-Weiß-Bildern sieht man den GNTM-Star gemeinsam mit Freund Dustin und Tochter Zoe. Die Kleine wird dabei bewusst nur von hinten gezeigt, doch das reicht aus, um Lenas Fans völlig ausflippen zu lassen. Denn: Auf den Fotos ist eindeutig erkennbar, dass Zoe Locken hat. Lange Zeit haben sich die Follower gefragt, von wem sie diese Haarstruktur vererbt bekam – bis jetzt.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt

Lena Gercke verrät: „Habe auch einen ziemlichen Lockenkopf“

In ihrer Instagram Story löst die „The Voice of Germany“-Moderatorin nun endlich das Rätsel auf und gibt zu, dass sie selbst Naturlocken hat: „Wenn ich sie im Sommer an der Luft trocknen lasse, habe ich auch einen ziemlichen Lockenkopf.“ Davon existieren allerdings kaum Bilder in der Öffentlichkeit.

Vor der Kamera zeigt sich Lena Gercke in der Regel nämlich nur mit perfekt geglätteten Haaren. Dass ihre natürliche Haarstruktur relativ kraus ist, hätte daher wohl niemand geahnt.

