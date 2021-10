Lena Gercke: Bittere Nachricht für GNTM-Star – „Bin ganz traurig“

Das hatte sich GNTM-Star Lena Gercke anders vorgestellt. Das Model, das 2006 durch Heidi Klums Show berühmt wurde, hat mittlerweile eine eigene Mode-Kollektion auf den Markt gebracht. Eigentlich steht dafür am Freitag ein besonderer Dreh an.

Doch jetzt die bittere Nachricht für Lena Gercke: Sie darf nicht dabei sein.

Lena Gercke: Traurige Nachricht für GNTM-Star

Pünktlich zum Weihnachtsfest ist ein Christmas-Dreh ihrer Kollektion „LeGer by Lena Gercke“ geplant. Auf Instagram ließ die 33-jährige Mutter einer Tochter ihren Frust am Donnerstag freien Lauf:

„Bin ganz traurig, dass ich morgen nicht bei unserem ‘LeGer by Lena Gercke‘ Christmas-Dreh dabei sein kann. Für mich jedes Jahr mein absoluter Lieblingsshoot, weil größter Weihnachtsfreak on earth…“, schreibt die Naturschönheit und verrät auch gleich den Grund für ihre Absage.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt

„Mama is on duty, alle krank, deshalb bleibe ich zuhause, spiele Krankenschwester und versuche, meinen Kontrollzwang im Zaun zu halten.“

Die Mutterpflichten rufen also. Klingt ganz so, als hätte es ihre einjährige Tochter Zoe voll erwischt. Und nach ihren Worten zu urteilen, ihren Partner Dustin Schöne – den Vater ihres Kindes – noch gleich dazu.

Ihr Mode-Team will Lena Gercke aber von zuhause aus gedanklich unterstützen. Und einen Wunsch hat der Ex-GNTM-Star auch: „Ihr müsst wenigstens einmal alle ‘All I want for Christmas is you‘ am Set für mich spielen.“

Das dürfte wohl kein Problem sein…

