Lena Gercke macht ehrliches Geständnis: „Es ist natürlich chaotisch“

Seitdem Lena Gercke die erste Staffel der ProSieben-Show „Germany’s next Topmodel“ 2006 gewann, ist sie aus der Mode-Welt nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile startet die 36-Jährige mit ihrem eigenen Unternehmen voll durch und auch auf Instagram teilt sie regelmäßig Eindrücke ihres Lebens mit ihren Fans.

Doch seit sie Mama von zwei Kindern ist, hat sich Lena Gerckes Leben ganz schön gedreht. In einem Interview verrät das Model, wie schwer es manchmal sein kann, alles unter einen Hut zu bekommen.

Lena Gercke macht ehrliches Geständnis

Jede Mama dürfte das zur Genüge kennen: Der Alltag mit Kids ist ein Fulltime-Job – ohne Urlaub, ohne Krankenschein! Erst kürzlich hat auch Lena Gercke das am eigenen Leib erfahren müssen. „Da ging dann wirklich gar nichts“, gesteht sie im Gespräch mit Gala-Moderatorin Annika Lau. Wenn die eigene Energie am Limit ist, kann der Familienalltag schnell ins Wanken geraten. Das musste das Model erst vor Kurzem am eigenen Leib erfahren, wie sie der Zeitung erzählt.

Aber: Lena Gercke hat eine klare Strategie, wie sie der Gala verrät. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (39) hat sie ein ausgeklügeltes System entwickelt. „Dadurch, dass wir beide selbstständig sind, sprechen wir uns halt total ab, weil ohne das würde es gar nicht gehen. Eigentlich kommunizieren wir den ganzen Tag nur hin und her. Was ist bei dem einen los? Was ist bei dem anderen los?“, so das Model.

Aber auch mit einem starken Netzwerk läuft nicht immer alles glatt. „Es ist natürlich chaotisch, in diesem Job, den wir machen, mit zwei Kindern, die so klein sind“, sagt Lena Gercke weiter zur Gala. Und deshalb halte sie als „Herrin über die ganzen Termine“ die Fäden in der Hand – „wer, was, wann, wie, wo. Ich versuche da irgendwie Ordnung und System reinzubringen. Was nicht immer funktioniert, aber meistens schon.“