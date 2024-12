Lena Gercke: Plan geht nach hinten los – DAS hat sie sich anders vorgestellt

Seitdem sie im Jahr 2006 die erste Staffel der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen hat, ist Lena Gercke ein gern gesehener Gast auf roten Teppichen und den größten Laufstegen der Welt. In den vergangenen Jahren hat sich das Model außerdem als Moderatorin einen Namen gemacht und führte bereits durch Formate wie „red!“ und „The Voice of Germany“.

Auch privat hat der Fernsehstar mittlerweile sein ganz großes Glück gefunden. Bereits seit dem Jahr 2019 ist das Model mit dem Regisseur Dustin Schöne liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, ihre jüngste Tochter ist gerade einmal zwei Jahre alt. Der Moderatorin ist es äußerst wichtig, dass sie und ihr Dustin regelmäßig Zeit zu zweit einplanen können. Doch die letzte Date-Night des Paares lief nun gehörig schief.

Lena Gercke muss ganz stark sein

Lena Gercke legt großen Wert auf sogenannte Date-Nights, bei denen ihr Dustin und sie ungestörte Zeit als Paar erleben können. Einmal im Monat gibt das Model dafür ihre Kinder ab und plant einen schönen Abend zu zweit. Auf diesen besonderen Tag im Monat fiebert der Fernsehstar stets voller Vorfreude hin. Doch im Dezember wurden nun alle Erwartungen der 36-Jährigen enttäuscht. Schuld ist niemand Geringeres als ihr Liebster selbst.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt das Model nämlich ein Reel, das für Aufsehen sorgt. Zu sehen ist das Model, das in ihrem heimischen Bett liegt. Das Licht ist bereits gedimmt, die Atmosphäre wirkt gemütlich. Doch als Gercke zur Seite schwenkt, wird das Ausmaß des Übels ersichtlich. Denn anstatt sich für das bevorstehende Date schick zu machen, ist ihr Dustin einfach eingeschlafen und schnarcht laut vor sich hin!

Lena Gercke beschriftet die Aufnahme mit den Worten: „POV: Du hast eine Date-Night im Monat“. Das Model kann wohl kaum fassen, dass ihr Liebster einen der für sie wichtigsten Abende des Monats einfach verschläft! Humorvoll fragt sie ihre Community: „Und was habt ihr so für Dates?“ Ein lachender Emoji hinter der Frage zeigt, dass die Moderatorin die ganze Situation nicht sonderlich ernst zu nehmen scheint. Als Eltern zweier Kleinkinder darf man schließlich auch mal erschöpft sein.

Auch die Follower des „GNTM„-Stars kennen dieses Gefühl nur allzu gut. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich zahlreiche belustigte Kommentare wieder. Ein Fan des Models schreibt „Alle Eltern mit Kleinkindern sind jetzt beruhigt. Es ist überall dasselbe“ und ein weitere Follower kommentiert das Video mit den Worten „Same here – deshalb machen wir nur noch Date-Days!“ Die Zeit zu zweit in Zukunft nicht mehr auf den Abend zu legen, wird das Paar in Zukunft sicherlich ebenfalls in Betracht ziehen.

Lena Gercke scheint die gescheiterte Date-Night mit Humor zu nehmen. Das Model freut sich nun garantiert umso mehr auf die geplante Zweisamkeit im kommenden Monat.