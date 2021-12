Lena Gercke: Seltenes Foto mit ihrem Dustin! „Vaddi und Muddi“

GNTM-Siegerin Lena Gercke führt ihr Privatleben weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Nach Beziehungen mit Promis wie Jay Khan und Sami Khedira ist Lena Gercke seit zweieinhalb Jahren mit Regisseur Dustin Schöne zusammen – die beiden haben sogar eine gemeinsame Tochter, doch öffentliche Auftritte des Paares sind eine Seltenheit.

Lena Gercke hat einen Schnappschuss mit ihrem Freund geteilt. (Archivfoto) Foto: imago images/Sammy Minkoff

Jetzt hat der Freund von Lena Gercke allerdings selbst ein Foto von sich und seiner Liebsten auf Instagram veröffentlicht. Lena freut's – und versieht den Schnappschuss mit einem charmanten Kommentar.

Lena Gercke: Freund Dustin postet süßes Foto

Lena Gercke und ihr Freund sind nicht nur als Eltern der kleinen Zoe ein gutes Team. Auch beruflich arbeiteten die erste GNTM-Siegerin und der Regisseur schon zusammen, drehten unter anderem die Werbekampagne für eine Kollektion der 33-Jährigen.

Am Dienstag waren die beiden offenbar wieder gemeinsam am Set, wie beide in ihren Instagram-Storys festhielten. So postete das Topmodel ein Foto ihres Freundes, auf dem er ernst schaut. „Laune ist super“, schreibt sie ironisch dazu.

Das ist Lena Gercke:

Lena Johanna Gercke wurde am 29. Februar 1988 in Marburg geboren

Als allererste „Germany's Next Topmodel“-Siegerin wurde das Model im Jahr 2006 bekannt

Von 2009 bis 2012 moderierte sie die österreiche Version der Model-Castingshow

Anschließend saß sie für zwei Jahre in der „Das Supertalent“-Jury

Seit 2019 betreibt sie ihre eigene Modemarke „LeGer by Lena Gercke“

Im Juli 2020 kam ihre Tochter Zoe zur Welt

Auch Dustin hält den Tag mit seiner Freundin und Mutter seiner Tochter auf der Plattform fest, hält Lena auf einem Spiegel-Selfie fest im Arm. Die teilt das Foto ebenfalls in ihrer Story, versieht es allerdings mit dem Zusatz: „Vaddi und Muddi“.

Lena Gercke: Intime Momente mit ihrer Familie

Wie sehr „Vaddi und Muddi“ ihr Familienleben genießen, zeigt Dustin dann auch am Mittwoch in seiner Instagram-Story. Während Lena Gercke Klavier spielt, trägt er Zoe auf dem Arm, die fröhlich mit dem Fuß wackelt.

„Nicht ganz im Takt Schatz, aber fast“, kommentiert der stolze Papa die Szene.

Auch ein großer Weihnachtsbaum steht übrigens schon – so kann Lena Gercke die Vorweihnachtszeit mit ihrer kleinen Familie wohl vollends genießen. (kv)