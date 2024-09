Laura Wontorra: Kurz nach Ausstrahlung von „Top Dog“ herrscht Gewissheit

Für Hunde-Liebhaber gibt es zurzeit nur noch einen Sender: Jeden Freitagabend stellen auf RTL Vierbeiner im Team mit ihren Besitzern wieder ihr sportliches Können unter Beweis. Moderiert wird „Top Dog“ auch an diesem Freitag (20. September) von Laura Wontorra (35).

Nach einer Staffel Pause ist Laura Wontorra also wieder als Field-Reporterin bei „Top Dog“ am Start. Schon im Vorfeld kündigte RTL einige Neuerungen für die Show an: Insgesamt sieben „neue spektakuläre Hindernisse“ solle es in der Show geben, in der erneut „der beste Hund Deutschlands“ ermittelt wird. Doch reicht das, um die Zuschauer zum Einschalten zu bewegen?

Laura Wontorra: Diese Quote holte ihre Show „Top Dog“

Die „Top Dog“-Macher und Laura Wontorra haben kurz nach Ausstrahlung der Show vom Freitagabend (20. September) Gewissheit – und es gibt gute Nachrichten! Wie der Brancheninsider „DWDL“ berichtet, konnte sich RTL an die Spitze setzen. „Top Dog“ machte einen großen Sprung nach oben. Die Marktanteile der Hunde-Sendung lagen zuletzt bei weniger als elf Prozent.

Doch leichtes Aufatmen bei RTL: 520.000 Personen im Zielgruppen-Alter sorgten diesmal für sehr gute 13,2 Prozent Markanteil zur Primetime – und das, obwohl die Gesamt-Reichweite mit 1,43 Millionen Zuschauern sogar etwas niedriger ausfiel als in den beiden vorherigen Wochen.

RTL konnte die gute Quote nicht halten

RTL schaffte es jedoch nicht, seine Zuschauer auch im späteren Verlauf des Abends vor dem Bildschirm zu halten. Mehr als ein Marktanteil von 5,9 Prozent war weder für „Die faszinierendsten Tiergeschichten der Welt“ als auch das „Nachtjournal“ nicht drin.

ProSieben war am dichtesten an RTL dran. Dort lief der Spielfilm „Kingsman“. Der Film holte einen Zielgruppen-Markanteil von insgesamt 1,21 Millionen Menschen.